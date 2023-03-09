Мама 8 детей, забеременевшая после стерилизации, подает в суд на владимирскую Областную больницу

Фото из архива героя публикации.

Несколько дней назад всю страну облетела новость о 37-летней Амине Каримовой из Селивановского района, которая готовится стать мамой в девятый раз, хотя еще во время восьмых родов проходила процедуру стерилизации. Семья Каримовых потребовала от областной больницы, проводившей процедуру, возместить вред. Но до сих пор никто с ними на связь не выходил.

В качестве компенсации Амина и Мустафа Каримовы затребовали от Владимирской ОКБ 5 миллионов рублей, направив в адрес медучреждения соответствующую досудебную претензию. Именно в такую сумму они оценили свои моральные страдания после того, как женщина в очередной раз забеременела, хотя была абсолютно уверена, что этого больше не произойдет.

В самой ОКБ после поднявшейся шумихи объяснили, что сам факт стерилизации не дает стопроцентной гарантии того, что беременность не наступить вновь. Это же подтвердили независимые врачи акушеры-гинекологи, с которыми мы пообщались. Что до Министерства здравоохранения Владимирской области, то оно все это время хранило полное молчание по поводу произошедшего, однако 6 марта нам поступил ответ на ранее отправленный официальный запрос. Впрочем, ответ за подписью заместителя министра Алексея Богатырева развернутым не назовешь.

- Наступление беременности возможно при любом методе контрацепции, так как ни один из методов контрацепции не является стопроцентной гарантией наступления беременности, - кратко пояснил Алексей Богатырев, не вдаваясь в детали.

Второй вопрос, касавшийся того, как будет урегулирован спор с Аминой Каримовой, в Минздраве региона предпочли оставить без ответа.

Сама героиня этой истории ранее рассказывала, что 6 марта истекает 10 суток с момента подачи досудебной претензии. Теоретически, за это время с ней должны были связаться по этому поводу. Однако 7 марта Амина рассказала, что ничего такого не произошло.

- Подвижек никаких нет, тишина, никто со мной не связывался. Мне лишь пришло уведомление, что 16 февраля медучреждение получило наше письмо. Сегодня я направлю документы в Селивановский районный суд, - рассказала Амина.

Что до суммы иска, то ее Каримовы оставляют неизменной.

- Сумма все та же, пять миллионов рублей, а там, сколько суд назначит, - поделилась Амина и добавила, что ни в коем случае не согласится, если ОКБ предложит ей вместо денег провести повторную операцию по стерилизации.

- В роддом этой больницы я не поеду даже под дулом пистолета, готова ехать в любой другой регион, только не туда. Просто у меня остается панический страх по поводу того, что либо все будет хорошо, либо наоборот очень плохо, - призналась многодетная мама. - А рожать отправлюсь по назначению врачей в Областной перинатальный центр.

Так что, вероятнее всего, супругов Каримовых ожидают долгие судебные тяжбы. Исход этого дела пока предугадать сложно. Мы будем следить за развитием событий.