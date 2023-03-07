Во Владимирской области сосед застрелил мужчину и женщину прямо в машине

Фото предоставлено Следственным комитетом РФ по Владимирской области.

Трагическим происшествием омрачился предпраздничный день 7 марта в Юрьев-Польском районе Владимирской области. В селе Федосьино были обнаружены тела сразу троих местных жителей — мужчины и его подруги, а также их соседа.

Первой о происшествии официально сообщила прокуратура Владимирской области. В надзорном ведомстве региона рассказали, что около 9 часов утра были обнаружены убитыми мужчина и женщина. Нашли их застреленными в своем автомобиле.

- На сельском кладбище был обнаружен труп мужчины – их соседа, предположительно покончившего жизнь самоубийством, - рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, Следственного комитета региона и исполняющая обязанности прокурора Юрьев-Польского района Марина Смирнова.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В СУ СК России по Владимирской области уточнили, что кровавая драма произошла утром 7 марта. Сосед выстрелил из ружья в супружескую пару, которая находилась в автомобиле возле своего дома. Поводом, по версии следствия, мог стать длительный конфликт между соседями. Мужчина и женщина погибли на месте. Уже позднее тело стрелявшего нашли на местном кладбище.

- В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия. В рамках предварительного следствия будет проверена законность владения погибшим огнестрельным оружием, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Мария Серова.

Один из наших источников в правоохранительных органах региона также озвучил некоторые детали произошедшего.

Оказывается, оба погибших мужчины были фигурантами одного и того же уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Как раз 7 марта у них должно было состояться очередное судебное заседание в Юрьев-Польском районном суде, а дело двигалось к вынесению приговора.

- Причем убитый был обвиняемым, а предполагаемый убийца потерпевшим, - уточнил собеседник.

По сведениям правоохранителей, убитый вел себя в суде вызывающе, в то время как предполагаемый убийца, напротив, хранил полное спокойствие. А утром 7 марта адвокат созвонился с супружеской парой. Те якобы были готовы ехать на процесс, но после этого там не появились.

- Причем сначала было обнаружено тело предполагаемого убийцы. К нему приехал сын, но не застал отца. Он поехал на кладбище по следам и нашел его мертвым, но пока никто не может точно сказать, был ли это суицид, так как расследование продолжается. Что касается супружеской пары, то их обнаружили позже, так как они находились в автомобиле и на них соседи просто не обращали внимания, - уточнил собеседник.