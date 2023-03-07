В Юрьев-Польском районе найдены мертвыми трое жителей села Федосьино

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Юрьев-Польского района взято на контроль расследование уголовного дела по факту двойного убийства в селе Федосьино. На место выезжала исполняющий обязанности районного прокурора Марина Смирнова.

По предварительным данным, около 9 часов утра были обнаружены застреленными в своем автомобиле мужчина и женщина, вместе жившие в одном доме. После этого на сельском кладбище обнаружили труп их соседа, который, предположительно, покончил с собой.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух лиц, продолжается.