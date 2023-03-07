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НовостиПроисшествия7 марта 2023 12:10

В Юрьев-Польском районе найдены мертвыми трое жителей села Федосьино

Тела обнаружили местные жители утром 7 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Юрьев-Польского района взято на контроль расследование уголовного дела по факту двойного убийства в селе Федосьино. На место выезжала исполняющий обязанности районного прокурора Марина Смирнова.

По предварительным данным, около 9 часов утра были обнаружены застреленными в своем автомобиле мужчина и женщина, вместе жившие в одном доме. После этого на сельском кладбище обнаружили труп их соседа, который, предположительно, покончил с собой.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства двух лиц, продолжается.