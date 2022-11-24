Владимирская епархия предложила частным гидам пройти платные курсы

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Теперь это право получат лишь те гиды, которые будут иметь аккредитацию. Причем касается это даже сотрудников Владимир-Суздальского музея-заповедника.

Гид потребовал ключи от храмов

А началось все с распоряжения митрополита Владимирского и Суздальского Тихона о запрете частным гидам проводить экскурсии на территории монастырей и церквей. Оно вызвало большой резонанс. В итоге епархия решила разъяснить свои нововведения.

По словам руководителя отдела по культуре епархии Натальи Демушкиной и заместителя главы Паломнической службы Марии Верзиловой, решение действительно опиралось на мнение частных гидов, которые были приглашены 10 ноября на круглый стол по вопросам паломничества и религиозному туризму. Правда, представляли экскурсоводов всего лишь два человека из 30 приглашенных.

- Это была инициатива частных гидов. Они обратились с тем, что хотели бы овладеть этикой церковного общения и хотели бы понимать, как правильно доносить информацию в храмах и монастырях Русской православной церкви, - объяснила Мария Верзилова.

Наталья Демушкина добавила, что представители самих храмов и монастырей тоже жаловались на некорректное поведение частных гидов.

- В Богородице-Рождественский монастырь гид пришел с группой, и у охранника на въезде потребовал ключи от всех храмов. А когда получил отказ, в очень яркой форме выразил свое недовольство при людях, - рассказала Наталья Демушкина.

А в Княгинином монастыре гид не объяснил группе, что шуметь нельзя, и на замечания священников демонстративно вышел, заявив, что людям здесь не рады. Наконец, в Покровском монастыре гиды рассказывают туристам однобокое, советское представление о святой Софии Суздальской. По мнению священнослужителей, такая трактовка недопустима.

- Но когда стали делать замечания, гиды ответили, что будут рассказывать то, что хотят, и что им никто это не запретит, - посетовала Наталья Демушкина.

Наталья Демушкина (в центре) и Мария Верзилова (справа). Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В итоге, владыка Тихон разослал по храмам свое распоряжение, а епархия подготовила целую учебную программу для экскурсоводов. Примечательно, что распоряжение уже действует, а курсы начнутся только в феврале. Пока же работать на территории церкви могут лишь гиды паломнических служб монастырей.

Речь придется согласовать

Сама программа будет представлять из себя двухмесячные курсы длительностью 144 академических часа. Заниматься станут с 18.00 до 21.00 трижды в неделю с выездом по выходным на практику. Гидам будут преподавать шесть предметов: введение в историю священнописания Нового завета, основы литургии, историю РПЦ, церковное искусство, особенности паломнической деятельности, а также методику экскурсионной работы. Сами курсы пройдут в помещении Владимирской духовной семинарии.

- Преподавать будут наши священнослужители, которые имеют светские и церковные степени, а также приглашенные из Москвы преподаватели. В частности, по церковному искусству, - уточнила Мария Верзилова.

Занятия будут платными, но во владимирской епархии пообещали, что ценник не превысит 10 тысяч рублей, причем в эту же сумму войдет дальнейшая аккредитация, которую дадут на год. После этого срока придется пройти какой-либо экзамен, но дополнительно посещать занятия уже не потребуется.

В теории, прошедший полный курс и аккредитовавшийся гид получит удостоверение, а также специальный номер, которые дадут ему право водить экскурсии в храмы и монастыри. При этом гид обязан предоставить во время прохождения аккредитации текст своей речи, которую он планирует озвучивать перед туристами.

По словам Натальи Демушкиной, «нелегальных» гидов будут выдворять силами охраны и паломнических служб. А вот как будут поступать с теми, кто будет иметь аккредитацию, но в ходе лекции будет говорить не «по бумажке», пока не ясно. В церкви не выработали механизма по этому поводу, и надеются на «честность» гидов.

Некоторые гиды уже заявляли, что считают такие новшества неправомерными, и даже собрались идти в суд. Однако в епархии рассказали, что накануне на заседании аттестационной комиссии в администрации Владимирской области (где рассматриваются вопросы аккредитации всех гидов) этот момент обсуждали.

- Как на территории музея, так и на территории религиозной организации нужно иметь аккредитацию. Равно как ее нужно будет иметь и нам, если захотим вести экскурсии на территории города, - заключила Мария Верзилова.

Таким образом, всем гидам теперь придется получать отдельные аккредитации для работы на территории ВСМЗ, для работы в храмах, а также для работы на городских объектах.