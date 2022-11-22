Частным гидам запретили проводить экскурсии на территории владимирских монастырей

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Документ, касающийся работы частных гидов на территории обителей Владимирской епархии, появился на просторах социальных сетей Владимира в день его подписания. В епархии подлинность бумаги подтвердили.

Курсы для гидов

«Ввиду участившихся случаев непрофессионального поведения частных гидов на территории монастырей и приходских храмов Владимирской епархии, благословляется проведение экскурсий по монастырям и храмам исключительно экскурсоводам Паломнической службы Владимирской епархии и паломнических служб самих монастырей и храмов», написано в Распоряжении.

При этом работа частных экскурсоводов в документе описана туманно. По нему частные гиды могут приводить группы на территорию монастырских комплексов, но при этом они должны соблюдать правила поведения в монастыре или храме и инструктировать туристов о должном поведении. А осуществлять экскурсионную деятельность частные гиды вправе «исключительно за пределами монастырских комплексов и храмов».

Во Владимирской епархии отметили, что на самом деле каких-то вопиющих нарушений со стороны частных гидов в последнее время не фиксировалось, но на днях в митрополии состоялся круглый стол, в котором приняли участие Паломническая служба и собственно частные гиды. По итогам заседания была принята резолюция, в которой частникам теперь предписывается проходить краткосрочные курсы на базе владимирской епархии, чтобы быть допущенными к дальнейшему проведению экскурсий. Это и стало основанием для принятия документа, ставшего достоянием общественности.

- Курсы будут не длительными и не дорогими, если вообще станут платными. Сделано это, чтобы частный гид лучше разбирался в предмете, - говорит пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова.

Подразумевается, что гид, прошедший курсы, получит некое удостоверение, которое даст ему право водить экскурсантов в храмы. Однако нюансы своего решения во Владимирской епархии пообещали рассказать несколько позже.

Найти компромисс

В соцсети распоряжение митрополита выложил известный владимирский экскурсовод Алексей Рагимханов, более знаменитый под именем «Гид Валентиныч». По его словам, оно пришло к нему в руки через собственный источник. Рагимханов не скрывает, что документ за подписью владыки Тихона его очень возмутил.

- Во-первых, это внутреннее распоряжение, которое касается только тех, кто подчиняется непосредственно митрополиту Тихону. С точки зрения обоснования распоряжение незаконное, потому что приводимые в нем федеральные законы касаются отношений церкви и туроператоров, то есть юридических лиц. Я же являюсь частным гидом, и закон меня не касается. Я посоветовался с юристами, и они заявили, что если меня выгонят, я могу подать в суд и выиграю, - говорит Валентиныч.

Любопытно, что во Владимирской епархии возмущение гидов связывают с тем, что их формально лишают заработка. Однако Валентиныч добавил, что вовсе не против платить определенную сумму, приводя в храм экскурсию.

- На самом деле намного логичнее предложить сбор. Например, вчера в церкви Покрова на Нерли за право поднять на хор группу в 25 человек я заплатил 1500 рублей, и считаю, что это честно, ведь монахи моют полы, оплачивают электричество и так далее. Я не против, если меня даже отругают, если я что-то нарушу, если приведу в храм полуголых девиц — я не против быть критикуемым. Но я против проходить какие-то курсы и платить за мои же собственные знания, - резюмировал частный гид.

Во Владимирской епархии на это отвечают, что пока не планируют выгонять частных гидов с территории храмов, а лишь хотят упорядочить их работу. В то же время сам Алексей Рагимханов заявил, что экскурсии водить продолжит несмотря ни на что, а в случае конфликта просто пойдет в суд. Так что пока для рядовых экскурсантов вряд ли что-то изменится, а гидам и церкви предстоит найти компромисс.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Один из частных гидов, проводящий экскурсии на территории Владимирской области, на условиях анонимности высказал свое мнение относительно принятого документа:

- Ситуация, мягко говоря, не из приятных. Судя по всему, поводом для подобного ограничения стал конфликт между одним из частных экскурсоводов и священнослужителями храма. Но в данной истории накосячил один, а наказывают в итоге всех. Мы наблюдаем как бы монополизацию церковью права на проведение экскурсий в храмах и монастырях. У многих туристов запрос именно на проведение светских экскурсий, так что, на мой взгляд, теперь пострадают не только частные гиды, но также и приезжающие в область туристы.