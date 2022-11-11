Во Владимирской области 56 управляющих компаний останутся без лицензий

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Согласно изменениям в законе каждая управляющая компания теперь обязана не просто однажды получить лицензию, но систематически подтверждать ее действие, для чего следует пройти определенную процедуру. У большинства управляющих организаций Владимирской области этот срок подходит 11 января 2023 года.

«Бросить дом не получится»

Если точнее, срок «перелицензирования» уже вышел. На него давался очень короткий промежуток времени, ограниченный 1 ноября текущего года. Те, кто не успел или не смог подать документы до этого срока, фактически останутся без домов. Об этом рассказала начальник инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области, главный жилищный инспектор региона Елена Андреева.

- Когда в 2015 году была введена процедура лицензирования, лицензии выдавались бессрочно, но в связи с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации они стали срочными. Те, что были получены до 1 января 2018 года, истекают с 11 января 2023 года, - объяснила Елена Андреева. - На сегодняшний день во Владимирской области выдана 201 лицензия, и на «перелицензирование» должны зайти 150 организаций.

Причем из этого числа 135 компаний фактически обслуживают 6235 домов, у остальных 15 жилого фонда «под крылом» пока нет.

До 1 ноября из этих 150 компаний в Госжилинспекцию обратились только 108 организаций, еще 41 компания документы вовсе не подала. Таким образом, обслуживаемые ими 597 домов с нового года могут остаться без «управляшки».

Впрочем, Елена Андреева поспешила успокоить — это вовсе не значит, что дом и жильцов бросят на произвол судьбы. Управляющая организация все-таки обязана будет обслуживать здание до тех пор, пока жильцы не выберут новую компанию, либо это не сделает за них муниципалитет. При этом просто так взять и бросить дом у них не получится — таков закон.

Остались без авторитета

Еще один важный момент — из 108 обратившихся в ГЖИ компаний 66 уже прошли процедуру «перелицензирования». Увы, прошли ее не все — 51 организация продолжит работать, а у 15 действие лицензии прекратится. Среди них пять действуют во Владимире. Это муниципальная МКП «ЖКХ», а также компании «Старый город», «Домжилсервис» и «Бест-Строй». Еще одна компания «Универсалстрой» работает в Суздальском районе, но имеет несколько домов в областном центре.

Елена Андреева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Также среди не прошедших процедуру оказались две компании из Суздаля, две из Гусь-Хрустального, две из Александрова и по одной из Коврова, Кольчугинского и Ковровского районов. Дома всех этих организаций тоже временно останутся без «управляшек», пока им не подберут новые.

Причины не продления лицензий разнообразны. Например, МКП «ЖКХ» не всю информацию разместила на портале «ГИС ЖКХ», а также имела долги перед ресурсоснабжающими организациями. Справедливости ради, долг они начали выплачивать, но закон не позволяет иметь даже мизерный долг, чтобы продлить лицензию. А, например, в «Бест-Строе» руководитель оказался без специального аттестата.

Елена Андреева объясняет, что с управляющими организациями дважды проводили собрания, на которых объясняли суть процессов, многих консультировали лично, особенно в части «ГИС ЖКХ», но все равно многих это не уберегло от ошибок.

- Мы также будем проверять обслуживание домов оставшимися без лицензий компаниями, будем выдавать предписания. Эти дома не останутся «в воздухе», - резюмировала Елена Андреева.

Кстати, уходящие «управляшки» еще смогут вернуться, но для этого им придется заново проходить процедуру лицензирования и, что самое важное — зарабатывать авторитет среди жителей.