Вязниковец из-за сбоев с поставкой лекарства может потерять шанс на нормальную жизнь

Фото из архива героя публикации.

Ранее мы сообщали о героической борьбе талантливого молодого человека из Вязников Максима Ануфриева с редким недугом — спинально-мышечной атрофией, которой он страдает с рождения. При помощи прокуратуры и суда молодой человек добился лечения уникальным дорогостоящим препаратом и приступил к процедурам, но теперь все пошло насмарку.

Проблемы с третьей дозой

В сентябре суд обязал департамент здравоохранения закупить для Максима Ануфриева «спинразу» - уникальный препарат для лечения данной болезни, не имеющий аналогов. Сам Максим обрадовался и решил, что станет первым человеком в России, который будет рассказывать о ходе лечения этим препаратом, стоящим миллионы рублей, в своем видеоблоге. Лекарство может дать практически обездвиженному молодому человеку шанс вести если не полноценную, то близкую к этому жизнь.

В общей сложности Максиму за год должны были ввести шесть доз со строго определенными интервалами. Первые две дозы молодому человеку ввели в Областной клинической больнице. 1 ноября Максим отправился на третий прием. В ОКБ его разместили в палате и объяснили, что препарат заказали у департамента здравоохранения, и теперь ожидают его поставки.

- Так происходило каждый раз, это нормальная, отработанная процедура. Я к ней привык и стал ждать следующего дня, ведь утром препарат всегда поступал в больницу. Однако утром ко мне снова пришел врач и слегка взволнованным голосом объяснил, что препарат в больницу еще не поступил, - объяснил Максим Ануфриев.

А к вечеру доктор опять появился в палате и объявил печальную новость: облздрав не закупил для Максима препарат, так что введения третьей дозы не будет.

- Я удивился, что препарат не был закуплен, ведь в обязанности департамента входила закупка полного курса лечения на этот год в размере шести доз. Откуда же они взяли первые две дозы? На самом деле все просто — их взяли со склада, скорее всего, они принадлежали другим пациентам, это нормальная практика и так делают всегда в случае острой необходимости. Но когда препарат берется со склада, он должен автоматически закупаться, чтобы не было перерыва во введении доз. Следовательно, мне ввели две чьих-то дозы, но за все время никто не удосужился купить партию для меня, - недоумевает Максим.

«Неужели нет человечности?»

По словам Ануфриева, доктор из ОКБ объяснил ему, что связывался с департаментом здравоохранения, где ему пояснили, что «спинраза» для Максима поступит в ноябре, после 10 числа, но более конкретных дат не назвали.

Фото из архива героя публикации.

- Я хочу напомнить, что в данный момент у меня происходит загрузка препарата — самый важный этап терапии, и один день пропуска смерти подобен. Я же из-за проволочек теряю уже вторую неделю, - вздыхает Максим.

Молодой человек вынужден был вернуться домой в Вязниковский район. По его словам, уже сейчас он ощущает отрицательное действие перерыва в терапии — правая рука, которая начала было двигаться, снова возвращается в исходное положение. И энергии тоже убавилось.

- Конечно, я понимаю, им там все равно — они просто исполняют решение суда и в подробности лечения вдаваться не собираются. Но неужели нет человечности и понимания того, что это мой единственный шанс на выживание и улучшение своей жизни? Неужели можно быть настолько безответственными и безразличными? Мне этого не понять, - заключил Максим Ануфриев.

Молодой человек в связи с возникшей ситуацией написал обращения в Управление Федеральной службы судебных приставов Владимирской области, в региональный Следком и прокуратуру. По состоянию на 7 ноября никакой реакции со стороны официальных органов, по словам Максима, не было.

Сам молодой человек не сомневается, что препарат в итоге поступит, но не придется ли заново начинать курс лечения и как это скажется на его здоровье — пока вопрос открытый.

Мы направили в департамент здравоохранения Владимирской области официальный запрос по поводу сложившейся ситуации, и будем следить за развитием событий.