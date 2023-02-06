Во Владимирской области началось «возрождение» деревень

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В прошлом году Владимирстат активно обрабатывал данные переписи населения. И они подтвердили тенденцию, которая прослеживается долгое время — молодежь, да и не только она, стремится уехать из Владимирской области.

На 1 января 2023 года в регионе проживает 1 миллион 325 тысяч человек. Из них 984 тысячи — это коренные жители, остальные — приезжие.

- Мы не настолько притягательная область, чтобы у нас был большой миграционный поток. В частности, в регионе нет больших залежей полезных ископаемых, которые требуют притока рабочей силы. Тем не менее, за 2022 год к нам приехало 28 756 человек, а уехало 30 017 человек, - рассказал в эфире ЦУРа руководитель Владимирстата Александр Быков.

Что касается внутренней миграции, то она тоже есть. Сменили место жительства 10 758 человек, из них из города уехало 3962 человека, а из села — 6922. Разница весомая - почти в два раза. Таким образом, на сегодняшний день 1 миллион 28 тысяч человек в регионе — это горожане и 297 тысяч — селяне.

- Если говорить о «нулевых» деревнях (там, где никто не живет — авт.), то сейчас таких 272, хотя в 2021 году было 316. Есть тенденция, что в отдельно взятых районах деревни реанимируются и становятся жилыми. Яркий тому пример — Суздальский и Юрьев-Польский районы. Еще лет десять тому назад там в деревнях почти никто не жил, но как только появился магистральный газ, они буквально возродились из пепла. И сейчас это деревни, где уже 50-60 домохозяйств. Это говорит только о том, что люди стремятся жить в комфорте. То есть там, где есть блага цивилизации, - подчеркнул Александр Быков.

Кстати, по данным ведомства, деревенские жители тратят на покупку продуктов на 4 процента больше, чем горожане. А значит мнение о том, что селян кормит подсобное хозяйство, это миф. Судя по данным статистики, владимирские крестьяне в своем большинстве не обеспечивают себя продовольствием, а покупают еду в магазинах да еще и в больших количествах. А вот многие горожане, наоборот, в последнее время вернулись к выращиванию овощей и фруктов на дачах.

Стереотип о разнице между деревней и городом, который подтверждает Владимирстат — это отсутствие на селе большинства услуг, на которые можно было бы потратить деньги. По всей видимости, речь идет про развлечения и сферу досуга, типа ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров. В результате расходы на оплату услуг у деревенских жителей почти в два раза меньше, чем у городских. Дефицит «культурной жизни» они компенсируют большими расходами на приобретение непродовольственных товаров. Селяне отдают на эти покупки на 7 процентов больше, чем жители городов области.