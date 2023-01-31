Во Владимире ремонт в спортшколе имени Прокуророва обещают сделать в 2025 году

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии Владимира рассказали, что ожидает известную спортшколу в обозримом будущем. Как оказалось, планы у властей действительно дальновидные, но не все конкретные сроки решения проблем обозначены.

Винтовки на базу

Как известно, изначально все началось с монолога Дмитрия Губерниева в эфире одного из федеральных телеканалов, где он говорил о проблемах биатлонистов из Владимира, у которых даже винтовок нет.

Действительно, винтовки сотрудники Росгвардии вынуждены были изъять у биатлонистов еще в сентябре 2021 года, так как помещения для их содержания не соответствовали нормативам.

Однако на деле оказалось, что винтовки — это лишь верхушка айсберга. В уважаемой спортшколе не оказалось собственной нормальной трассы, не было денег на командировки и экипировку, а мотаться в Рязанскую область, чтобы воспитанникам пострелять из тамошних винтовок, тренерам приходилось на собственных машинах за свой счет. Более того, в спортшколе вообще не делался капитальный ремонт, и даже пирамида с лыжами стоит еще советского образца, которую вспомнила даже знаменитая Анфиса Резцова.

Но хуже всего, что из-за недостатка финансирования и прочих проблем талантливые спортсмены вынуждены были уезжать в другие регионы, а четыре года подряд владимирские лыжники и биатлонисты не попадали в сборную России. Из-за последнего пункта спортшколу имени Прокуророва совсем недавно лишили статуса школы олимпийского резерва.

Впрочем, после шумихи и начавшейся прокурорской проверки на ситуацию обратили внимание областные власти и депутаты Госдумы, которые пообещали, что винтовки ребятам вернут, а вопрос с ремонтом обязательно решат. Наши источники в Росгвардии заверили, что проблем с возвратом биатлонистам винтовок возникнуть не должно, так как новое помещение для их хранения оборудовали по правилам.

В мэрии Владимира, которой подведомственна спортшкола имени Прокуророва, тогда не смогли оперативно ответить на то, как именно финансируется школа и какие изменения ее ожидают. Власти обещали на все ответить после письменного запроса. И вот редакция получила ответ мэрии, который пролил свет на некоторые аспекты будущего спортивной организации.

В первую очередь в администрации города Владимира сообщили, что еще в 2021 году был подготовлен проект планировки и проект межевания «для размещения линии электроснабжения лыжероллерной трассы» в районе лесопарка «Дружба».

- В проекте отражена схема границ территории проектирования и строительство вспомогательных зданий для МБУ «СШОР №3» (школа имени Прокуророва — авт.), стрельбище для стрельбы из пневматического оружия, штрафной круг, трибуны на 150 мест и лыжероллерная трасса протяженностью на два, полтора, 1,3 и 1 километр, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Правда, в мэрии никаких точных сроков введения в эксплуатацию новой трассы не указали. А опыт других городских долгостроев показывает, что даже существование проекта не гарантирует скорого введения в строй объекта. Взять хоть тот же парк у ДТЮ, который «строят» с 2014 года, но дальше планировки так и не ушли. Но будем надеяться, что у спортшколы более светлое будущее.

Реконструкция будет

Второй вопрос касался долгожданного ремонта. В беседе с «КП-Владимир» спортсмены и тренеры выразили опасения, что когда начнется капитальный ремонт в здании школы №32, где располагается их помещение, спортшколу могут просто «попросить» на выход.

Однако власти областного центра заверили, что такого не будет. Более того, работы по капремонту затронут их непосредственно.

- В 2025 году в школе №32 запланирован капитальный ремонт всех помещений, в том числе в помещениях, в которых располагается СШОР №3, - уточнили в мэрии.

Правда, не исключено, что вопрос с реконструкцией решат раньше, так как депутаты Госдумы и руководство региона рассматривают вариант не только по ремонту, но и вовсе по переезду школы имени Прокуророва в другое здание. Кстати, сами тренеры говорят, что им подошло бы обычное модульное помещение, наподобие тех, в которых размещаются сельские ФАПы, только немного большего размера.

Напоследок в мэрии рассказали о финансировании спортшколы в 2022 году. Так, по официальным данным городских властей, на выезды в течение всего года спортсмены и их тренеры потратили 180 367 бюджетных рублей.

Кроме того, градоначальники отчитались о закупке для спортивной организации на средства нацпроекта «Спорт — норма жизни» креплений для лыж, палок для гонок, лыжных комбинезонов, столов для подготовки лыж, ускорителей, парафинов, мазей, а также утепленных жилетов, снегохода, лыжероллера, ботинок и лыж на 2,3 миллиона рублей.

Без сомнения, эти траты обогатили арсенал спортшколы, однако сами тренеры и руководство учреждения посетовали, что не все так просто, и в итоге они способны обеспечить достойной экипировкой всего нескольких спортсменов, а занимаются в школе около 550 человек.