Во Владимире у ДК «Точмаш» образовался локальный транспортный коллапс

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В районе завода «Точмаш» и его дома культуры, ныне именуемого «Арт-Холл», расположена масса организаций, многие сотрудники которых приезжают на работу на личных автомобилях. И если на работу они могут попасть вполне свободно, то с возвращением с недавнего времени возникли проблемы.

Неделю назад автовладельцы начали открыто сетовать на светофор, расположенный на перекрестке улиц Северная и Почаевская.

- Каждый вечер приблизительно с четырех до шести вечера мы стоим в огромной пробке. Каких-то 300-400 метров приходится ехать по полчаса, и даже больше, - возмутился Василий, который работает в организации неподалеку, и каждый день проезжает мимо ДК «Точмаш» с выездом на Почаевскую улицу.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

То же самое рассказывает сотрудница другой организации Светлана. Девушка объясняет, что по ее прикидкам «транспортный коллапс» местного масштаба начинается около 15.30 и завершается приблизительно в 17.30.

- При этом я ставлю машину у здания «Арт-Холла», то есть уже ближе к выезду на перекресток, и стою по 20 минут, чтобы просто выехать с парковки. А те, кто стоит в конце пробки, наверное, стоят около получаса, - рассказала Светлана.

Автолюбители объясняют, что когда в доме культуры происходит какое-нибудь мероприятие, разъезжающиеся гости устраивают еще больший затор. В случившемся водители прямо винят интервалы светофора, который на выезд от ДК горит около 10-15 секунд. Естественно, за это время мало кто успевает проехать.

Организацией дорожного движения во Владимире ведает мэрия. Там не отрицают, что подобные проблемы иной раз случаются.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Конечно, изменить интервал вполне возможно, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович и обещал, что в мэрии изучат вопрос.

Наш автоэксперт, председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев полагает, что ситуация у «Точмаша» решится, но еще не очень скоро.

- Предполагаю, что все разрешится после ввода Рпенского проезда. Вообще же должна работать какая-то служба мониторинга от представителей управления городскими дорогами, ведь это элементарная настройка светофоров, - полагает Евгений Ерофеев.

Впрочем, наш автоэксперт объясняет, что ситуация с этим перекрестком для города не уникальна.

- Если в часы пик посмотреть на карту пробок, все эти места вскрываются. Это два новых светофора в Загородном, перекресток Суздальского проспекта с Пекинкой, пересечение улицы Мира с проспектом Строителей, где отдельный светофор для пешеходов у Факела тормозит движение, очень нагружен перекресток на Содышке у выезда на Юрьев-Польский. Можно ли все это решить? Да. Решения на поверхности: это модернизация дорожной инфраструктуры, - объясняет Евгений Ерофеев.

Впрочем, отчасти эксперт видит причины заторов и в самих водителях, которые зачастую выбирают слишком спокойный стиль вождения, и из-за гаджетов слишком медленно реагируют на дорожную обстановку. Да и количество машин в городе с каждым годом только увеличивается.