Во Владимире в Доме-музее Столетовых покажут явление фотоэффекта

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Большое событие в культурной жизни областного центра состоялось 26 января. После нескольких лет реконструкции был открыт обновленный Дом-музей Столетовых на одноименной улице.

Пуговицы генерала Скобелева

Сам дом-музей представляет из себя несколько уютных комнат, где посетители сразу же попадают в атмосферу XIX века. Каждая комната представляет собой как бы отдельный рассказ о семье, быте, друзьях известного рода Столетовых, а также об отдельных его представителях.

На церемонию открытия прибыли губернатор Владимирской области Александр Авдеев, ректор Владимирского государственного университета Анзор Саралидзе, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева и другие высокие гости.

Екатерина Проничева тут же объяснила, что все представленные экспонаты либо прямо принадлежали самому знаменитому семейству, либо представляют эпоху тех дней.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Первая же комната как бы вводит посетителей в минувшую эпоху, и знакомит гостей с годами молодости братьев-Столетовых, а также повествует о жизни купеческой семьи, являющейся выходцами из Великого Новгорода, жившей во Владимире несколько столетий и занимавшейся кожевенным делом. В основном здесь собраны предметы интерьера — фортепиано, столы, стулья и другие предметы старинной меблировки из гостиной.

Второй зал называется «Генералы» и повествует о жизни Николая Григорьевича и Дмитрия Григорьевича Столетовых. Оба были офицерами, хотя по образованию являлись математиками, и участвовали в Русско-Турецкой войне 1877-1878 годов. Николай Григорьевич даже являлся начальником Болгарского ополчения.

Собрано в комнате немало документов, связанных с братьями, оружие той эпохи, а одним из самых интересных экспонатов стали пуговицы легендарного генерала Михаила Скобелева, также известного как «Белый генерал» и освободитель Болгарии.

Пуговицы Скобелева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Лекция в музее

Третий зал, напротив, посвящен науке, большой вклад в которую внес Александр Столетов. Именно ему принадлежит честь открытия явления фотоэффекта, которое с успехом применяется в разнообразных современных гаджетах — от смартфона до турникета в метро. Здесь же вам наглядно продемонстрируют при помощи специального оборудования, что такое этот самый фотоэффект и как он работает, причем изображение дублируется в схематическом виде на интерактивной доске, стилизованной под старинную. Тут же можно увидеть настоящие приборы из университетской лаборатории, которые передал Московский университет имени Ломоносова. Также в комнатах возможно будет и прослушать интересующую информацию.

Прибор для демонстрации явления фотоэффекта. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Важно понимать, что музей — это не только мемориальные интересные предметы, связанные с семьей. Эта комната еще и лекторий, и мы очень надеемся, что она станет любимым пространством для школьников и студентов, здесь будут проводиться встречи с молодыми учеными благодаря нашему сотрудничеству с университетами, и здесь будет место жизни, чтобы вдохновиться на новые открытия и достижения, - заметила Екатерина Проничева.

Четвертый, совсем небольшой зал, повествует о хороших друзьях Столетовых, среди которых были такие знаменитые люди, как композитор Сергей Танеев, ученый Николай Жуковский, естествоиспытатель, физиолог Климент Тимирязев и многие другие.

А в пятом зале гости могут увидеть огромную коллекцию старых книг, которые в открытом виде занимают целую стену. Как объясняют сотрудники музея, в этом месте им хотелось показать, как сохраняется память Столетовых — это посвященные им издания, а также сведения об улицах и населенных пунктах, названных их именами.

Екатерина Проничева рассказала, что дом-музей был отреставрирован полностью, и пообещала, что это далеко не все приятные моменты, которые ожидают будущих посетителей.

- Уже летом мы откроем прекрасный сад, который будет частью городской жизни и общественным пространством, - рассказала руководитель ВСМЗ и добавила, что здесь же можно будет отведать иван-чай из настоящего самовара.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В заключение Екатерина Проничева поблагодарила за помощь в обновлении Дома-музея МГУ имени Ломоносова, Музей телевизионного искусства, Политехнический музей и компанию, которая помогла в создании интерактивной составляющей.

КСТАТИ

Первым посетителем вновь открывшегося музея стал прямой потомок династии, Анатолий Леонидович Столетов. Он не только представитель прославленного рода, но и создатель генеалогического древа Столетовых, которое насчитывает 17 родов и более 400 фамилий и автор трех книг о своей семье, последняя из которых только-только выходит в свет.

Здесь же потомок рода вместе с представителем Болгарского движения русофилов передали ВСМЗ в дар скульптуру, изображающую икону Божией Матери с младенцем Одигитрия.