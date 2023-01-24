Во Владимире в 2023 году на благоустройство дворов потратят 63 миллиона рублей

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Заседание Общественной комиссии по формированию комфортной городской среды состоялось в мэрии областного центра 20 января. Были определены дворы, а также общественные пространства, которые благоустроят в нынешнем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», а также аналогичной городской программы.

Деньги от жителей

Заместитель главы администрации Владимира Глеб Серегин рассказал, по каким именно критериям отбираются дворовые территории. Как известно, далеко не все из подавших заявку дворов в итоге получают финансирование.

Комиссия отдает предпочтение в первую очередь дворам, имеющим сквозные проезды к соседним домам, либо местам, которыми пользуются многие горожане. Например, тем дворам, что являются подходами к поликлиникам, школам, детским садам и так далее.

- На программу формирования комфортной городской среды во Владимире в 2023 году будет направлено более 98 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов, - сообщил Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ города Владимира.

Львиную долю этих средств направят именно на благоустройство дворов. В общей сложности на эти цели запланировано 63 миллиона рублей, а еще около 3 миллионов рублей было собрано самими владимирцами. Согласно правилам участия в проекте, жители должны вложить в ремонтную кубышку 3 процента от стоимости работ по реконструкции двора. Все остальные средства (35 миллионов рублей) направят на благоустройство общественных пространств.

Проект благоустройства на площади Победы.

Список могут расширить

В общей сложности в мэрию поступило 103 заявки от жителей, желающих преобразить свои дворы. Документы комиссия принимала до 15 января. После рассмотрения всех кандидатов на благоустройство в итоге было отобрано 35 домов, которые находятся в разных районах Владимира. Вот их полный список:

- проспект Строителей, 21 и 23,

- улица Комиссарова, 4 и 35,

- улица Усти-на-Лабе, 34 и 34-а,

- улица Лермонтова, 43,

- улица Добросельская, 201-б,

- улица Юбилейная, 38-а,

- улица Ноябрьская, 2, 4 и 6,

- Сущевский проезд, 1,

- Октябрьский проспект, 45,

- улица Растопчина, 61,

- улица Сурикова, 24,

- проспект Ленина, 47-а,

- улица Василисина, 17,

- улица Модорова, 4,

- улица Верхняя Дуброва, 37,

- улица Кирова, 17,

- улица Ново-Ямская, 2 и 23,

- улица Полины Осипенко, 15,

- улица Тракторная, 7-а,

- улица Песочная, 11,

- улица Институтский городок, 6,

- улица Ильича, 11,

- улица Лакина, 131,

- улица Нижняя Дуброва, 39,

- улица Тихонравова, 8 и 10,

- улица Безыменского, 11 и 18-а,

- улица Михалькова, 2.

Во всех этих дворах специалисты планируют заасфальтировать проезды, а кое-где оборудовать и выезды на городские проезжие части. Также здесь уложат асфальт на тротуарах, в том числе у подъездов, обновят фонари, установят лавочки и новые урны.

Впрочем, тем, кто в итоговый список на благоустройство не попал, расстраиваться не стоит. В мэрии пообещали, что как только проведут процедуру торгов, станет понятна окончательная стоимость работ. Если образуется экономия, это позволит отремонтировать еще несколько территорий. Тогда комиссия соберется заново и выберет дворы, которые также попадут в программу благоустройства на 2023 год.

Что касается общественных пространств, то их в нынешнем году в список попало два. Так, запланировано начало первого этапа благоустройства Площади Победы, на что направят 15 миллионов рублей. Здесь должны появиться новые дорожки, фонтаны, стела «Город трудовой доблести», новые лавки, фонари, а также озеленение и многое другое.

Второй объект — сквер с зонами отдыха у дома №53 по проспекту Ленина. Здесь должны разместить детскую и спортивную площадки, а также оборудовать зоны отдыха. В общей сложности на его благоустройство выделено около 20 миллионов рублей.