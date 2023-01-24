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Общество23 января 2023 22:00

Во Владимире в 2023 году на благоустройство дворов потратят 63 миллиона рублей

В мэрии определились с объектами, подлежащими реконструкции в рамках нацпроекта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Заседание Общественной комиссии по формированию комфортной городской среды состоялось в мэрии областного центра 20 января. Были определены дворы, а также общественные пространства, которые благоустроят в нынешнем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», а также аналогичной городской программы.

Деньги от жителей

Заместитель главы администрации Владимира Глеб Серегин рассказал, по каким именно критериям отбираются дворовые территории. Как известно, далеко не все из подавших заявку дворов в итоге получают финансирование.

Комиссия отдает предпочтение в первую очередь дворам, имеющим сквозные проезды к соседним домам, либо местам, которыми пользуются многие горожане. Например, тем дворам, что являются подходами к поликлиникам, школам, детским садам и так далее.

- На программу формирования комфортной городской среды во Владимире в 2023 году будет направлено более 98 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов, - сообщил Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ города Владимира.

Львиную долю этих средств направят именно на благоустройство дворов. В общей сложности на эти цели запланировано 63 миллиона рублей, а еще около 3 миллионов рублей было собрано самими владимирцами. Согласно правилам участия в проекте, жители должны вложить в ремонтную кубышку 3 процента от стоимости работ по реконструкции двора. Все остальные средства (35 миллионов рублей) направят на благоустройство общественных пространств.

Проект благоустройства на площади Победы.

Проект благоустройства на площади Победы.

Список могут расширить

В общей сложности в мэрию поступило 103 заявки от жителей, желающих преобразить свои дворы. Документы комиссия принимала до 15 января. После рассмотрения всех кандидатов на благоустройство в итоге было отобрано 35 домов, которые находятся в разных районах Владимира. Вот их полный список:

- проспект Строителей, 21 и 23,

- улица Комиссарова, 4 и 35,

- улица Усти-на-Лабе, 34 и 34-а,

- улица Лермонтова, 43,

- улица Добросельская, 201-б,

- улица Юбилейная, 38-а,

- улица Ноябрьская, 2, 4 и 6,

- Сущевский проезд, 1,

- Октябрьский проспект, 45,

- улица Растопчина, 61,

- улица Сурикова, 24,

- проспект Ленина, 47-а,

- улица Василисина, 17,

- улица Модорова, 4,

- улица Верхняя Дуброва, 37,

- улица Кирова, 17,

- улица Ново-Ямская, 2 и 23,

- улица Полины Осипенко, 15,

- улица Тракторная, 7-а,

- улица Песочная, 11,

- улица Институтский городок, 6,

- улица Ильича, 11,

- улица Лакина, 131,

- улица Нижняя Дуброва, 39,

- улица Тихонравова, 8 и 10,

- улица Безыменского, 11 и 18-а,

- улица Михалькова, 2.

Во всех этих дворах специалисты планируют заасфальтировать проезды, а кое-где оборудовать и выезды на городские проезжие части. Также здесь уложат асфальт на тротуарах, в том числе у подъездов, обновят фонари, установят лавочки и новые урны.

Впрочем, тем, кто в итоговый список на благоустройство не попал, расстраиваться не стоит. В мэрии пообещали, что как только проведут процедуру торгов, станет понятна окончательная стоимость работ. Если образуется экономия, это позволит отремонтировать еще несколько территорий. Тогда комиссия соберется заново и выберет дворы, которые также попадут в программу благоустройства на 2023 год.

Что касается общественных пространств, то их в нынешнем году в список попало два. Так, запланировано начало первого этапа благоустройства Площади Победы, на что направят 15 миллионов рублей. Здесь должны появиться новые дорожки, фонтаны, стела «Город трудовой доблести», новые лавки, фонари, а также озеленение и многое другое.

Второй объект — сквер с зонами отдыха у дома №53 по проспекту Ленина. Здесь должны разместить детскую и спортивную площадки, а также оборудовать зоны отдыха. В общей сложности на его благоустройство выделено около 20 миллионов рублей.

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