Владимирским дольщикам обещают сдать дом на Северной к концу года

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По итогам прошлого года Владимирская область заняла 31-е место по вводу жилья. В регионе было сдано больше 1 миллиона 183 тысячи квадратных метров (более 11 тысяч квартир). Доля индивидуального жилищного строительства составила более 60 процентов или около 750 тысяч квадратных метров. Регион установил исторический максимум, перевыполнив план на 49 процентов.

При этом в области до сих пор не решена проблема с обманутыми дольщиками, хотя Владимирская область находится в «зеленой зоне», занимая восьмое место по России.

В прошлом году из единого реестра проблемных объектов было исключено четыре: дом 1-б на Школьном проезде, дом №17 по улице Всесвятская в микрорайоне Юрьевец, дом №19 по улице Центральная в Коммунаре (с лишними этажами) и дом 82 по улице 1-я Пионерская.

- Таким образом, в реестре остался один проблемный объект - дом №13 по улице Музейная. Там не так много участников долевого строительства, но, тем не менее, объект признан проблемным. По каждому человеку сформирована выписка конкурсным управляющим, люди формируют пакет документов, чтобы направить его в Фонд развития территорий для получения компенсационных выплат. Старт выплат определен с 10 января, - сообщила заместитель министра архитектуры и строительства Владимирской области Надежда Долинская в прямом эфире ЦУРа.

Надежда Долинская в эфире ЦУР.

Большие опасения вызывают и другие дома: в ЖК «Дуброва парк-1», «Дуброва парк-2», ЖК «Поколение» на Северной.

Чтобы завершить строительство дома, входящего в комплекс «Дуброва парк-1», власти разрешили застройщику увеличить этажность. Так, у дома появился 17-й этаж, однако раскупают квартиры там неохотно.

- Тем не менее, застройщик обещает нам завершить строительство до лета. Ждем и наблюдаем за ходом работ. Несмотря на то, что есть сложности с реализацией квартир, застройщик стройку не приостанавливает, - уточнила Надежда Долинская.

Ситуация с ЖК «Дуброва парк-2» еще более напряженная и не внушающая оптимизма. В Арбитражный суд направлено дело о банкротстве компании-застройщика «ИнтерСтройВладимир». Ни одна дорожная карта по строительству не исполнена.

Застройщик должен был возобновить строительству пятого корпуса в ноябре прошлого года, однако этого не произошло. На четвертом корпусе приступили к выполнению отдельного вида работ, однако это не дает никакого эффекта. На первом корпусе, также как и на пятом, строительство не ведется.

Застройщик Игорь Другов предложил дольщикам доплатить по 8 тысяч рублей за квадрат, чтобы он мог возобновить работы. Однако людям, которые вложили в квартиры и так немало денег, этот вариант абсолютно не подходит. Ответа от Фонда и от Правительства по поводу выделения средств на достройку домов не поступил. Областные чиновники пытаются найти выход в сложившейся ситуации, готовят очередную дорожную карту.

И, наконец, 18-этажный дом на улице Северной. Там возводят большой комплекс за бывшим ДК «Точмаш», который называется ЖК «Поколение». Осенью прошлого года прокуратура возбудила уголовное дело против застройщика, компании, «Капитал-Строй». Были выявлены «факты не целевого использования денежных средств. Подробности надзорное ведомство не разглашает.

- В отчетах указано, что были проданы все квартиры, но на счетах застройщика нет денег. Мы направили документы в Фонд развития территорий для принятия решения о банкротстве. Соответствующее заявление было направлено в суд 30 декабря прошлого года. Будем смотреть, какие документы предоставит нам застройщик в материалах дела. Сейчас готовность дома составляет не более 60 процентов. Кирпичная кладка не завершена, она сейчас ведется. 21 января должна выйти бригада, чтобы начать остекление. Застройщик заверяет, что у него есть источник финансирования для окончания строительства, и обещает, что работы будут закончены до конца этого года, - резюмировала Надежда Долинская.