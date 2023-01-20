Виновного в гибели сотрудников «Владимирпассажиртранса» отправили в колонию

В результате того ДТП сгорел автобус "Лиаз", который везли во Владимир. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Об этой трагической истории мы писали ранее — 10 ноября 2020 года во время перегона автобусов «ЛиАЗ» из Москвы во Владимир на трассе М-7 случилась страшная авария, в которой погибли слесарь и шофер машины техпомощи, а водитель автобуса остался без ног. Однако суд по этому делу затянулся ровно на год.

В тот день водитель «Владимирпассажиртранса» Олег Черняков, перегонявший один из автобусов, двигаясь по территории Петушинского района обнаружил поломку и вынужден был остановиться на обочине федеральной трассы М-7. Олег вызвал из Владимира техпомощь и стал ждать, но когда сгустились сумерки понял, что починить автобус в темноте будет невозможно. Он попытался вызвать эвакуатор и дать «техничке» отбой, но коллеги были уже в пути, и скоро на легковой «Ладе» подъехали к нему и встали позади автобуса.

Слесарь Сергей Шаров пошел заглянуть в моторный отсек «ЛиАЗа», а водитель техпомощи Николай Порошин остался за рулем.

По воспоминаниям Олега Чернякова, он пошел сказать Сергею, чтобы тот ничего не делал, но как только оказался между легковушкой и «ЛиАЗом», из-за проезжавшей мимо фуры внезапно выскочил микроавтобус, который в мгновение вдавил «Ладу» в заднюю часть автобуса. Оба сотрудника техпомощи погибли на месте, а Олега с серьезной травмой обеих ног увезли в больницу. К сожалению, ноги спасти ему не смогли, поэтому он остался инвалидом.

В ходе судебного заседания водитель микроавтобуса, оказавшийся жителем Мурома, признал вину лишь частично, указав, что лишь являлся участником ДТП. Как рассказывали Олег Черняков и вдова Сергея Шарова Ирина, адвокат подсудимого то и дело подавал всевозможные ходатайства, которые удовлетворялись, из-за чего дело растянулось на существенный срок.

И вот 19 января приговор был вынесен. По мнению судьи, водитель микроавтобуса «Фиат Дукатто» не выбрал скоростной режим, который должен был быть в темное время суток и при том уровне освещенности, что был на трассе. Поэтому именно его посчитали виновником произошедшего.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, - сообщила официальный представитель Петушинского районного суда Наталья Булычева. Дополнительно с мужчины взыскана компенсация морального вреда.

Уже после суда Олег Черняков рассказал, что точку в этом деле ставить еще рано.

- Впереди предстоит апелляция, которую мы подадим в ближайшее время. Четыре года, по нашему мнению, это слишком мягкое наказание. Что касается компенсации морального вреда, то она нас, в целом, устроила, - рассказал Олег.

По словам водителя, изначально потерпевшие просили по три миллиона рублей, но в итоге Олегу присудили 1 миллион, а родным погибших по 1 миллиону 100 тысяч рублей.

Так что уголовное дело, скорее всего, в ближайшее время отправится на пересмотр во Владимирский областной суд.