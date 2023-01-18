Мэрия Владимира ответила на спортивные претензии Дмитрия Губерниева

Дмитрий Губерниев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько дней назад спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о странной ситуации в школе имени Алексея Прокуророва. В знаменитой школе, воспитывающей лыжников и биатлонистов со всей Владимирской области, дети и их тренеры остались без винтовок, которые забрала Росгвардия.

Мы сами выехали в спортшколу имени Алексея Прокуророва и выяснили, что винтовки — это только малая часть проблем, которые обрушились на уважаемое спортивное учреждение. Тут проблемы и с ремонтом помещения, который не делался годами, и трудности с организацией выездов на тренировки и соревнования в другие регионы, и даже проблемы с банальной смазкой для лыж, не говоря о том, что у спортсменов нет даже нормальной собственной лыжной трассы.

Фактически тренеры и руководство спортшколы, а также президенты региональных федераций лыж и биатлона за собственные деньги тянут работу всего учреждения.

В мэрии Владимира прокомментировали ответ на высказывание Дмитрия Губерниева. Вот что сообщил официальный представитель горадминистрации Александр Карпилович (публикуем текст комментария полностью):

«Дмитрий Викторович Губерниев - классный телеведущий, журналист, спортивный комментатор и вообще. Может ли такой замечательный человек ошибаться? Не исключено. Имеет ли право на эмоции? Безусловно! Иначе мы бы его не смотрели и не слушали.

Эмоциональная реплика Дмитрия Губерниева по поводу юных биатлонистов из владимирской детско-юношеской спортивной школы имени олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва - это тот самый, второй случай. И лично я ему благодарен: больше комментариев о детском биатлоне, хороших и разных.

Один нюанс. Биатлона без профильного стрелкового оружия не бывает. А оружие надо хранить в специальной оружейной комнате, отвечающей особым требованиям безопасности. До недавнего времени в нашей школе олимпийского резерва арендовали такое помещение в спортивном обществе «Динамо», в другом районе города. Не очень удобно, тем более - не свое. Поэтому в прошлом году городское управление по физкультуре, спорту и молодежной политике подыскало новое подходящее помещение - рядом со школой, в муниципальном ледовом комплексе «Владимир». Понятно, что новую оружейную комнату надо было оборудовать по всем правилам и пройти особую проверку надзорных органов.

Помещение мэрия нашла, деньги на оборудование охранными системами - тоже. Оружейная комната для юных биатлонистов подготовлена по всем правилам. Первая проверка уже состоялась. На этой неделе, 19 января, запланирована вторая. Директор СДЮСШОР по лыжным гонкам им. А.А. Прокуророва Денис Храмов очень надеется, что все будет в порядке, готовились, как положено.

Так что нашим биатлонистам – бежать, стрелять и побеждать! А Дмитрию Губерниеву – творческих успехов и здоровых спортивных эмоций».

Как видно из текста ответа, о других проблемах школы речь здесь не идет. В мэрии пообещали, что расскажут обо всем остальном только через официальный запрос, который мы уже отправили. Что до регионального министерства спорта, то оно еще накануне отказалось комментировать ситуацию, сославшись на городскую подведомственность спортшколы.