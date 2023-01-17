Во Владимирской области число ДТП на региональных дорогах снизилось на 15%

Фото предоставлено Минтрансом Владимирской области.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области опубликовала статистику по аварийности на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения за 12 месяцев 2022 года. И там сплошь хорошие новости – по большинству негативных показателей наблюдается снижение.

Меньше погибших, меньше пострадавших

Так, по итогам прошлого года во Владимирской области количество ДТП уменьшилось на 15 процентов (2021 год - 472 ДТП, 2022 год – 402 ДТП), число пострадавших в них так же сократилось на 15% (2021 год - 806 человек, 2022 год – 687 человек).

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, также сократилось количество погибших в ДТП на 10 процентов (в 2021 году погибли 94 человека, в 2022 году – 85 человек), число раненых снизилось на 15% (2021 - 712 человек, 2022 - 602).

Основными видами ДТП в 2022 году были:

- столкновение транспортных средств – 191 ДТП (48% от всех ДТП);

- съезд транспортного средства в кювет – 131 ДТП (33% от всех ДТП).

Также в региональном Минтрансе отметили снижение в 2022 году (со 102 до 68 ДТП или на 33%) количества ДТП, связанных с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями. В целом, основная часть происшествий (83%) происходит по вине водителей транспортных средств и пешеходов и не связана с дорожными условиями.

Качественные дороги

- В общем-то, ничего удивительного в улучшении статистики нет. В рамках федерального нацпроекта «Безопасные и Качественные дороги» проводится достаточно обширный комплекс профилактических мер, направленный как раз на то, чтобы сделать наши дороги безопасными, - рассказал Олег Лапшин, заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области.

Во-первых, в ГИБДД отмечают, что дорожная инфраструктура стала лучше. Сейчас требования к дорожным нормативам выполняются неукоснительно. Если обязана полоса быть три метра шириной, то она и будет такой ширины. Раньше же бывали случаи, когда полосы зауживались.

- И таких моментов много. Так, за последние годы выросла освещенность в населенных пунктах, а это немаловажный фактор для безопасности дорожного движения, - добавил Олег Лапшин. – Кроме того, пешеходные переходы оборудованы сейчас дублирующими дорожными знаками, а сама проезжая часть отгораживается от пешеходной зоны барьерами.

Отдельно в ГИБДД остановились на таком моменте, как профилактические мероприятия. В Госавтоинспекции постоянно проводят различные рейды – по пьяным водителям, по общественному транспорту и детским школьным автобусам. Всех нарушителей сурово штрафуют, а остальным объясняют, как делать надо, а как не надо.

- Очень помогают новые средства фото- и видеофиксации нарушений, которые опять же выделяются региону в рамках нацпроекта «БКД», - рассказал Олег Лапшин. – Мы получили новые патрульные машины. Также серьезные средства государство выделяет на пропаганду безопасности дорожного движения. В частности, на обучение детей. Это позволило выделить средства на покупку мобильных городков, чтобы изучать правила дорожного движения не на улице, а в нормальных условиях.

Наконец, среди факторов, улучшающих региональную статистику, в ГИБДД назвали и качество современных машин, которые стали значительно безопасней, что позволяет уменьшить смертность при серьезных ДТП.