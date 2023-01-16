Во Владимирской области в 2023 году починят пять местных шоссе и М-7 в Покрове

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

2023 год только начался, а дорожники уже начали публиковать графики ремонтов на дорогах как федерального, так и регионального и местного значения.

Три моста

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области отчиталось, что на днях завершилось заключение контрактов по ремонту объектов региональной дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В перечень шоссе, которые станут чинить в текущем году, вошли следующие участки:

- дорога «Станция Сеньково — Никологоры — Степанцево — Симонцево» (Вязниковский район);

- дорога «М-7 «Волга» - Станки — Мстера» (Вязниковский район);

- трасса «Ковров — Красная Грива — Сельцо — Мстера — станция Мстера — М-7 «Волга» (Ковровский район);

- шоссе «Колокша-Кольчугино-Александров- Верхние Дворики» (Кольчугинский район);

- дорога «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» (Юрьев-Польский район.

- Кроме того, в рамках нацпроекта отремонтируют шесть участков автомобильной дороги «Касимов – Муром – Нижний Новгород» в Меленковском и Муромском районах, протяженность ремонта составит более 19 километров, - уточнили в региональном минтрансе.

Помимо этих работ в рамках нацпроекта запланирован ремонт мостов через реку Шередарь в Киржачском районе, а также через Илевну под Муромом. А через реку Судогда на территории Гусь-Хрустального района мост вообще капитально отремонтируют.

Таким образом, в общей сложности за 2023 год на средства нацпроекта приведут в порядок более 130 километров местных шоссе в 14 районах региона и три моста. На эти цели в общей сложности планируется потратить около 2 миллиардов рублей.

Покровское стояние

Еще один животрепещущий вопрос касается ремонта федеральной трассы М-7 в Петушинском районе. Как известно, проведение капремонта там приостановили из-за пробок, возникших после того, как ремонт одновременно начался сразу на двух крупных федеральных трассах – М-7 и М-12. Приоритет решили отдать платной дороге.

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Но приостановка ремонта на М-7 привела к плачевному результату в виде еще больших пробок, еще более разбитого дорожного полотна и постоянного раздражения водителей. Причем сейчас все пытаются свалить вину за возникшую ситуацию друг на друга. В федеральном дорожном ведомстве, обслуживающем эту трассу, утверждают, что капремонт можно и нужно было проводить сразу же, без остановок.

В свою очередь, региональные и муниципальные власти требуют от ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» как можно быстрее залатать колдобины и выбоины. Типа ремонт на М-12 закончен, пора и «пекинкой» заняться.

В администрации Петушинского района 12 января по поводу ремонта М-7 состоялось совещание с участием представителей Упрдора и регионального минтранса.

Районные власти по итогам совещания сообщили, что руководство ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» дало обещание усилить работу, в том числе по ямочному ремонту. Например, в Покрове только со 2 по 8 января уже использовали 40 тонн асфальтобетона на эти цели. Но данные работы являются лишь поддерживающими дорогу в сносном состоянии.

Из-за зимнего периода и низких температур полноценный капремонт проводить пока невозможно, но уже 1 апреля его должны возобновить. Если все пойдет по плану, то будет обновлена не только сама трасса, но и тротуары, а также дорожные знаки и фонари вдоль улицы Ленина в Покрове. Все работы завершат к 15 ноября.

Кстати, на этом же совещании решили, что в марте с главами сельских поселений Петушинского района федеральные дорожники обсудят и утвердят этапы ремонтных работ на М-7, а также обсудят вопросы переноса автобусных остановок и перекрытия перекрестков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Единственной дорогой Владимирской области, которой пока совершенно не требуется ремонт, пока остается новенькая трасса М-12 «Восток», два участка которой совсем недавно открыли на территории региона.

При этом в Госкомпании «Автодор», ведающей данным автобаном, привели занимательную статистику. Оказалось, что открытый в декабре участок М-12 «Петушки-Владимир» стал самым популярным из тех, что уже работают. Например, 30 декабря по нему проехало 13386 машин за сутки, что стало для участка рекордом, а 5 января здесь был зафиксирован пик поездок в новогодние праздники. В тот день по нему промчалась 11991 машина.

А вот на участке «Владимир — поворот на Гусь-Хрустальный», более известном, как дублер Южного обхода, самое большое число машин с момента открытия было зафиксировано 30 декабря, когда по нему проехало10987 автомобилей.

Всего же с сентября 2022 года на М-12 зафиксировано 1,25 миллиона проездов (территории Московской и Владимирской областей), из которых 160 тысяч пришлись на новогодние праздники.

В 60 процентах случаев проезжающие по новой трассе машины имеют номера Москвы, Московской, Владимирской и Нижегородской областей.