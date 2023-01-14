Старый Новый год по-владимирски: кормим птиц и бегаем в гигантских кедах

. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Морозы отступили, а значит, владимирцы могут с удовольствием проводить время на улице. Тем более что в этом году Старый Новый год выпадает на субботу. Во всех парках в этот день состоятся праздничные мероприятия.

В Загородном парке 14 января в 13 часов пройдет экологическая акция «Покормите птиц зимой». Владимирцев ждут прогулка по лесу и пополнение запасов в кормушках и скворечниках. Гости по желанию могут принести с собой крупы, семена, ягоды и другой корм для птиц. 15 января в 13 часов в деревне «Дуралеевка» проведут программу «Чудный кролик», посвященную празднованию Старого Нового года.

В Центральном парке 14 января в 12 часов состоятся «Староновогодние гонки». Владимирцев ждет увлекательно-развлекательная полоса препятствий с элементами самых популярных зимних видов спорта, которую могут пройти все желающие. А главным судьей веселых соревнований станет Дедушка Мороз вместе со своими сказочными помощниками. В перерывах между забегами на главной сцене парка выступят творческие коллективы города Владимира. Также в программе: заезды на финских санях и ватрушках, гонки на надувных лошадях, забеги в гигантских кедах, метание валенка и перетягивание каната. Самые активные участники соревнований получат дипломы и подарочные сертификаты!

Но главное событие пройдет 14 января в центре города. На Театральной площади в полдень уже в двенадцатый раз состоится забег Дедов Морозов и Снегурочек. Участников ждет веселая разминка до старта и праздничный концерт на Соборной площади после финиша. Для того чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо полностью облачиться в наряды зимних волшебников. Владимирцы, пришедшие в красных колпаках, побегут вне зачета.

. Фото: Виктория СМИРНОВА

Если ваши дети не успели посетить новогоднюю елку, то у вас есть шанс наверстать упущенное. 15 января в 18 часов в Арт-холле пройдет зимнее шоу «Снежная Королева». Это трогательная история о дружбе, любви и верности в интерпретации учениц школы воздушной гимнастики «Aerial Ballerinas» и балетной школы для взрослых «Матильда». Цена билета — 650 рублей.

Взрослые владимирцы в выходные смогут посетить областную филармонию. 14 января в 18 часов там покажут трагикомедию по пьесе Ольги Степновой «Артистка из Кукушкино», премьера которой состоялась осенью прошлого года. Цена билета — 550 рублей. 15 января в 18 часов состоится спектакль «Смех Лангустины». Ироничная пьеса Джона Маррела о Саре Бернар поставлена заслуженный артистом Эстонии Владимиром Лаптевым специально к бенефису одной актрисы Ларисы Корягиной. Определив жанр спектакля поэтической метафорой "звездопад воспоминаний", постановщик предупреждает о том, что вспоминать сценическая Сара будет о «звёздах» современного ей искусства и бомонда. Порой с насмешкой, порой с печалью, порой с восторгом. Цена билета — 550 рублей.