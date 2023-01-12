Во Владимире для участия в забеге дедов Морозов нужен будет костюм, а не только шапка

. Фото: Виктория СМИРНОВА

Уже в эту субботу, в старый Новый год, центр города заполнят владимирцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Традиционный забег пройдет в областном центре уже в двенадцатый раз. И если в прошлом году, когда еще была пандемия, участие в нем приняли 500 человек, то на этот раз организаторы надеются, что бегущих будет в разы больше.

В 11.30 на Театральной площади начнется регистрация участников. Номерки дадут всем желающим, вне зависимости от возраста и пола. Однако если в прошлые года обязательным атрибутом были лишь новогодние колпаки, а в костюмы можно было и не облачаться, то в этом году правила изменили.

- Те, кто просто придет в красном колпаке или с одной бородой Деда Мороза, побегут вне зачета. Подарки будут разыгрываться только среди тех, у кого будет полноценный костюм волшебника или Снегурочки. Если нет шубы, можно самим сделать подобный наряд. Мы хотим приучить владимирцев к костюмам, чтобы у нас во Владимире проходил настоящий забег Дедов Морозов и Снегурочек, а не забег красных шапочек, - подчеркнул начальник городского управления физкультуры и спорта Марат Мангушев.

Для обеспечения безопасности проход в зоны старта и финиша будет организован через рамки металлоискателей. В 11.40 у драматического театра пройдет музыкальная разминка, а уже в 11.50 колонны с участниками направятся к Золотым воротам. Ровно в полдень раздастся свисток. Бегунам необходимо будет преодолеть дистанцию в 600 метров, финишировать они будут на Соборной площади, где в это время будут выступать лучшие коллективы города.

Марат Мангушев. Фото: Виктория СУХОВА

Победителей определят в нескольких номинациях: «Самый быстрый Дед Мороз» и «Самая быстрая Снегурочка», «Самый юный Дед Мороз» и «Самая юная Снегурочка», «Самый опытный Дед Мороз» и «Самая опытная Снегурочка», «Самая Спортивная семья», «Самый Нарядный Дед Мороз» и «Самая Нарядная Снегурочка».

Занявшие призовые места получат сувениры, сертификаты в «Горный Яркопарк», а также подарки от городского управления культуры. Организаторы говорят, что они очень хорошие и обязательно пригодятся владимирца в быту.

Не исключено, что в следующем году в забеге примут участие первые лица города и области. Для них сделают специальный ВИП-забег. Чиновники должны будут выйти на старт самыми первыми, чтобы показать пример остальным участникам.

КОНКРЕТНО

На время забега с 11.30 до 14 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе. Объехать можно будет по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.

Автобусные маршруты: №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут двигаться в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали:

- маршруты №№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «площадь Фрунзе» будут следовать через «Политехнический колледж» - «ул. Передний Боровок» - «Воронцовский переулок» - «Стадион «Лыбедь».

- маршруты №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Луначарского» будут следовать через «Политехнический колледж» - «ул. Передний Боровок».

- маршрут № 16С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Муромская» будет следовать через «Политехнический колледж» - «ул. Передний Боровок».

- маршрут № 28 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать через «Политехнический колледж» - «ул. Передний Боровок» - «Воронцовский переулок» - «Стадион «Лыбедь».

- Маршрут № 33С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Областная администрация» будет следовать через остановочный пункт «Политехнический колледж».

Троллейбусные маршруты:

№ 1 - ул. Фатьянова - ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Большая Нижегородская - ул. Добросельская - театр «Разгуляй».

№№ 2 и 8 - работу приостанавливают.

№ 5 - ул. Фатьянова - ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Мира - ул. Усти-на-Лабе — Вокзал.

№ 7 - проспект Ленина - ул. Чайковского - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ВЭМЗ.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.