Во Владимирской области в помощь семьям военнослужащих и мобилизованных граждан заработал штаб #МЫВМЕСТЕ

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29 сентября во всех регионах России дан старт новому направлению в работе штабов #МЫВМЕСТЕ – это помощь военнослужащим и мобилизованным гражданам, их семьям, а также оказание поддержки гражданам, испытывающим тревогу. Заработал такой центр и во Владимирской области. Его штаб-квартира располагается в здании областного дома молодёжи на ул. Дзержинского, 5.

Региональный штаб будет заниматься:

– приёмом и обработкой заявок для выполнения адресной (бытовой) помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан;

– оказанием психологических консультаций;

– сбором гуманитарной помощи;

– оказанием помощи в решении вопросов социальной адаптации и получения государственной поддержки;

– организацией связи семей с военнослужащими.

Как отметила заместитель директора Департамента образования и молодёжной политики Елена Янина, волонтёрское движение уже не раз становилось центром объединения сил и возможностей неравнодушных людей, государства и бизнеса. И в этот непростой для страны период основная задача общества – консолидировать усилия и поддержать всех нуждающихся в этом действующих военнослужащих, мобилизованных граждан и их семьи.

Волонтёры штаба приступили к работе и начали формировать списки тех, кому помощь нужна уже сегодня. Между тем, самому штабу сейчас тоже нужна поддержка. Прежде всего, очень нужны добровольцы, которые будут принимать и обрабатывать звонки, оказывать непосредственную адресную помощь семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Требуются профессиональные психологи и психотерапевты, готовые работать с теми членами таких семей, кто испытывает тревогу и страх. Нужна помощь и бизнес сообщества.

Зарегистрироваться в качестве добровольца можно на сайтах #МЫВМЕСТЕ и ДОБРО.RU.

А для тех семей, кому нужна реальная помощь или консультация, с 29 сентября заработала федеральная «горячая линия» – 8 (800) 200-34-11. Все запросы будут обработаны и отправлены в регионы для исполнения.