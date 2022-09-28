Владимирцы остаются одними из самых бедных в стране

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РИА Новости составили рейтинг российских городов по уровню зарплат. И эти зарплаты, как выяснилось, сильно отличаются как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе.

Для оценки эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. Напомним, что фиксированный набор включает в себя 30 видов продовольственных и 41 вид непродовольственных товаров, а также 12 видов услуг.

Владимир в рейтинге занимает лишь 75-е место. Среднемесячная чистая зарплата а первом полугодии составила 43,8 тысячи рублей. И хотя это на 14,4 процента больше, чем в первые шесть месяцев прошлого года, цифры не радуют. Эксперты подсчитали, что на такую зарплату владимирцы смогут купить лишь 2,36 фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Из географических соседей ниже Владимира расположилось лишь Иваново с зарплатой в 37,5 тысяч рублей, на которую можно купить 2,08 набора.

Месячная зарплата во Владимире в три раза ниже московской (128,3 тысячи рублей) и в два раза меньше питерской (84,3 тысячи рублей). Жители этих крупных городов могут купить больше 4 фиксированных наборов.

В «середнячках» оказался Нижний Новгород, который с зарплатой 54,2 тысячи, оказался на 35-й строчке рейтинга. Жители Ярославля получают в среднем 46,7 тысячи рублей, что позволило занять 62-е место. Рязань заняла 67-е место, там на зарплату в 45,2 тысячи рублей можно купить 2,53 набора.

Лидером рейтинга стал Новый Уренгой. При среднемесячной зарплате в 129,5 тысячи рублей они могли оплатить 5,69 фиксированного набора товаров и услуг. Последнее место заняла Элиста, где жители получают по 33,1 тысячи рублей, что хватает лишь на 1,86 фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самая большая зарплата у менеджеров по продажам

Сервис SuperJob проанализировал 24 тысячи вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября во Владимире. Больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Работодатель занимается производством сэндвич-панелей. Успешному кандидату предлагают зарплату от 100 до 120 тысяч рублей. Второе место занимает вакансия руководителя отдела технического заказчика в строительной компании. Сотрудник должен иметь опыт работы в сфере строительства и проектирования. Ему обещают зарплату от 100 тысяч рублей. На третьем месте — вакансия специалиста по оптовым продажам автозапчастей с зарплатой до 88 тысяч рублей, Также в рейтинг вошла вакансия менеджера по продажам, которому готовы платить до 85 тысяч. Ну и, наконец, вакансия главного специалиста отдела поддержки телекоммуникаций в энергетический холдинг. Ему предлагают оплату от 74 до 93 тысяч рублей.