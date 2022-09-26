В бюджете Владимирской области на 2023 год не должно быть необоснованных трат

Фото ЗС.

Среди всех вопросов, что обсуждались на сентябрьском заседании Законодательного собрания Владимирской области, были не только те, по которым будут формироваться Заксобрание или «белый дом», но и те, что касались будущей финансовой политики в регионе.

Так, перед депутатами выступил Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области и директор департамента финансов. Он рассказал о правилах, по которым будет формироваться бюджет региона в ближайшую трехлетку.

- В течение последнего месяца мы с вами обсуждали не сам бюджет, а лишь правила, по которым будет его строить, - сказал он. – Особенностью ближайшей трехлетки однозначно станут новые экономические условия, в которых мы сейчас с вами находимся. Это и санкции, и разрыв прежних экономических связей. Отсюда возникают условия, в которых высоки риски разбалансированности бюджета. Однако у нас нет другого выбора – бюджет должен одновременно быть направлен на выполнение всех социальных обязательств перед населением и на выполнение макроэконономических показателей.

После этого Вячеслав Кузин добавил, что сам бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов начнут обсуждать в ноябре. А в декабре его примут окончательно во втором чтении.

Вячеслав Кузин. Фото ЗС.

Депутат Сергей Бирюков спросил у Вячеслава Кузина может ли текущая ситуация, в частности мобилизационные мероприятия, повлиять на разработку бюджета.

- Безусловно, сейчас практически все может повлиять на его формирование, - ответил Вячеслав Кузин. – И многое еще в бюджете поменяется. Однако независимо от тех решений, что еще будут приниматься на федеральном уровне, наша задача при определении статей расходов и доходов сделать так, чтобы в бюджете не было необоснованных трат, но все необходимое было выполнено.

В итоге, депутаты попросили Вячеслава Кузина сделать так, чтобы не снижались расходы на дороги и медицину, а в остальном приняли правила за основу.