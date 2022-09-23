Депутаты Заксобрания утвердили новый формат Правительства Владимирской области

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23 сентября депутаты Законодательного собрания 33 региона впервые после отпуска собрались для обсуждения накопившихся законопроектов. Правда, большинство из них носили технический характер и вносили лишь правки. Однако в начале заседания в повестку внесли целый ряд законов, которые сильно изменят работу как самого ЗС, так и администрации Владимирской области. Последней вообще скоро не будет. С 1 января 2023 года вместо него начнет работать Правительство 33 региона.

Министров согласовывать не будут

Как пройдет административная реформа, депутатам объяснил все врио первого вице-губернатора по вопросам внутренней политики Дмитрий Лызлов. Он рассказал, что структура не претерпит сильных изменений, однако кое-какие изменения все же будут.

Так сам «белый дом» станет Правительством, которое возглавит губернатор Александр Авдеев. Автоматически все департаменты будут переименованы в министерства, а их директора соответственно сменят названия должностей и переименуются в министров.

Последних согласовывать в Заксобрании не будут, а вот вице-губернаторов будут согласовывать, как и раньше. Кстати, вице-губернаторы сохранят свои нынешние названия.

Более мелкие структуры, такие как комитеты и управления войдут в администрацию губернатора. Функционал и название госинспекций не изменится.

Вообще эта реформа была запланирована как необходимость синхронизации работы федеральных и региональных органов власти, которые надо было привести к единому формату. И еще один интересный момент – в случае смены губернатора в отставку подают не только вице-губернаторы, как было раньше, но и вообще все члены правительства.

Депутаты против такой реформы ничего не имели против и проголосовали за изменения единогласно.

Депутат должен быть ближе к народу

Что касается регионального Законодательного собрания, то тут небольшая дискуссия все же возникла. А всему виной тот факт, что представители фракции «Единая Россия» предложили увеличить в будущем созыве ЗС число одномандатников, снизив соответственно число депутатов, избранных по партийным спискам.

- В нынешнем созыве депутатские мандаты распределены следующим образом: 19 депутатов избраны по одномандатным округам, еще 19 – по партийным спискам, - рассказал Роман Кавинов, вице-спикер ЗС. – Мы предлагаем увеличить общее число депутатов до 40 мандатов, при этом 25 мест отойдут одномандатникам, а 15 – партиям. Дополнительных финансовых затрат это не предполагает.

При этом очевидно, что увеличение общего количества депутатов заставит переделывать избирательные округа, нарезать их по новому, чтобы общее число избирателей было одинаковым. На вопрос коммунистки Ларисы Емельяновой, сделано ли уже это, Роман Кавинов ответил, что пока еще нет.

- В любом случае это мы будем делать позднее совместно с областной избирательной комиссией. Но точно могу сказать, что в каждом избирательном участке будет меньше общее число избирателей. Вместо 63 тысяч человек где-то 44 тысячи. Это сделает работу кандидатов более предметной, более близкой к населению, - сказал Кавинов.

Тем не менее, фракцию КПРФ эти доводы не убедили. Наоборот, они вспомнили пример города Владимира.

- Во Владимире при такой системе все депутаты в местном Горсовете представляют партию «Единая Россиия», - заметила Лариса Емельянова. – Так что, по нашему мнению, у оппозиции при такой системе нет шансов на победу в выборах. И наша фракция будет голосовать против.

На это заместитель председателя Вячеслав Картухин парировал словами, что по партийным спискам избираться, конечно, проще.

- На самом деле такой формат выборов усиливает конкуренцию, - считает он. – Ведь депутатам придется перед выборами гораздо активнее работать с населением. И если представители КПРФ проведут такую работу, то тоже имеют шансы на успех.

В итоге, за законопроект проголосовали 29 человек, шесть оказались против. И закон был принят.