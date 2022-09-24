Успенский собор на ощупь: во Владимире откроют еще одну тактильную модель храма

Тактильная модель Успенского собора. Фото ВСМЗ.

29 сентября Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и Министерство культуры РФ откроют четвертую для «Золотого кольца» тактильную модель. На этот раз посетители, имеющие проблемы со зрением, смогут «разглядеть» Успенский собор.

- Фонд стремится делать культурное наследие доступным для каждого человека. Новый проект «Особый взгляд на «Золотое кольцо» важен тем, что на самом знаменитом туристическом маршруте страны появляются тактильные макеты, позволяющие еще большему количеству людей прикоснуться к великому. Мы устанавливаем не просто бронзовые реплики знаменитых памятников, а возводим по-настоящему уникальные объекты, проработанные мастерами до мельчайших деталей и передающие в подробностях элементы архитектурного облика, – отмечает директор благотворительного фонда Фатима Мухомеджан.

Успенский собор во Владимире был возведен в 1158–1160 годах по заказу князя Андрея Боголюбского в качестве главного городского собора. Это единственный храм, где сохранились подлинные, документально подтвержденные фрески Андрея Рублева.

- Крайне важно создание условий для знакомства с мировым и национальным наследием, каким является Успенский собор в городе Владимире, для всех категорий наших посетителей. Мы стараемся, чтобы наш музей каждый год становился все более и более доступным, реализуем общие проекты, в том числе с организациями инвалидов по зрению. Благодаря этому подарку, мы сделали еще один важный шаг вперед. Хотелось бы также подчеркнуть, что тактильные макеты вызывают интерес абсолютно у всех категорий посетителей, помогают лучше понять памятник. Уверена, что макет вызовет большой интерес у жителей и гостей города, – подчеркнула генеральный директор ВСМЗ Екатерина Проничева.

Ранее открыли тактильную модель суздальского Кремля. Фото ВСМЗ.

Напомним, две первые тактильные модели были открыты в Угличе. Третьей стала тактильная модель Суздальского кремля. Ее открыли летом в Суздале на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Рядом с каждым объектом устанавливаются информационные таблички со шрифтом Брайля, рассказывающие о достопримечательности.

Отметим, что в России зарегистрировано около 300 тысяч людей с инвалидностью по зрению. 20 процентов из них – люди в активном возрасте, которые стремятся вести динамичный образ жизни. Они любят путешествовать, изучают искусство, ходят в театры и музеи.