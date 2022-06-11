Увидят все: в Суздале появился тактильный макет кремля

Фото ВСМЗ.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник продолжает делать белокаменные памятники доступными для незрячих людей. На днях в древнем Суздале появилась тактильная модель Ансамбля Рождественского собора и Архиерейского дома. Это итог совместного проекта «Особый взгляд на «Золотое кольцо» Министерства культуры и благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

- В рамках проекта девять городов, входящих в «Золотое кольцо», станут счастливыми обладателями тактильных моделей, – отметила директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Елена Харламова. – Такие объекты для слабовидящих являются лучшим инструментом для понимания визуального облика архитектурных ансамблей «жемчужин» России. К тому же они повышают туристическую привлекательность региона.

Тактильная модель весом около 500 килограммов, выполненная из бронзы и установленная на постаменте из карельского гранита, украшает площадь у Богородице-Рождественского собора в самом сердце города-музея.

Модель представляет собой скульптурный макет архитектурного комплекса Суздальского кремля. Он поможет людям с инвалидностью по зрению понять и прочувствовать красоту уникального памятника, а также самостоятельно узнать о нем, воспользовавшись аннотацией, выполненной на русском и английском языках, в том числе и шрифтом Брайля. «Стирание» тактильной модели не грозит, поскольку она имеет надежное антивандальное покрытие.

Это уже третий подобный объект в России, и первый – во Владимирской области. Автор всех работ проекта – скульптор Михаил Шу. Аэросъемка, компьютерное моделирование, создание модели в мягком материале, отливка в бронзе – это лишь некоторые части большого и сложного процесса создания тактильной модели, на который ушло около полугода.

Фото ВСМЗ.

- В наших музеях активно ведется работа по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В этой связи установка модели – настоящий подарок, который, я думаю, будет пользоваться очень большой популярностью среди всех посетителей. Он великолепно сделан и удивительно пришелся к месту. Осенью у нас планируется открытие еще одного макета – Успенского собора, который будет установлен во Владимире, - отметил и. о. генерального директора ВСМЗ Сергей Рыбаков.

Первым человеком, который опробовал музейную новинку, стал председатель Владимирского регионального отделения Всероссийского общества слепых Сергей Войнов.

- Приятно, что музей помогает, в том числе и людям с инвалидностью по зрению. Я вот сейчас увидел – да-да, именно увидел – Ансамбль Рождественского собора и Архиерейского дома и хочу выразить свое восхищение. Если таких макетов будет больше, то это сделает мир для людей с ограниченными возможностями намного ярче и интереснее, - подчеркнул Сергей Войнов.