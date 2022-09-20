Исполнять обязанности главы города Владимира будет Александр Максимов

Александр Максимов. Фото с сайта администрации города Владимира.

20 сентября состоялось внеочередное заседание совета народных депутатов. На нем депутаты приняли отставку главы города Андрея Шохина в связи с назначением его на должность сенатора РФ от Владимирской области. Соответствующий указ был подписан губернатором Александром Авдеевым еще 17 сентября. На заседание пришли вице-губернатор по внутренней политике Дмитрий Лызлов и заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов. Собравшиеся поблагодарили Андрея Шохина за плодотворную совместную работу.

- 11,5 лет вы возглавляли город. Это немаленький период. В этот период появлялись новые школы, строились детские сады, Рпенский проезд, Лыбедская магистраль, скверы и парки, появилась Георгиевская улица. Перечислять можно долго. Благодарю вас за проделанную работу. Желаем вам успехов на новой должности и вручаем почетную грамоту, - поблагодарил Шохина председатель совета народных депутов Николай Толбухин.

Проводить Андрея Шохина (слева) пришел вице-губернатор Дмитрий Лызлов (в центре).

Дмитрий Лызлов в качестве заслуг отметил в качестве прочего ликвидацию очереди в детские сады (хотя полностью она еще не ликвидирована), активное развитие культурной жизни и подчеркнул, что «все лучшее, что сделано, должно продолжаться».

Роман Кавинов — единственный, кто пришел на горсовет без грамоты. Он отметил, что ее вручит лично председатель Заксобрания Владимир Киселев, когда Андрей Шохин приедет на заседание во Владимир уже в качестве сенатора.

- Мне хочется выразить слова благодарности за совместную работу. Мы всегда все делали вместе с людьми. Город не может функционировать отдельно. За 11,5 лет мы, действительно, много сделали. И наша работа продолжится. Мы должны сделать так, чтобы Владимир и Владимирская область начали двигаться еще большими темпами. И я буду способствовать этому направлению, - подчеркнул Андрей Шохин в ответном слове.

Андрей Шохин пообещал помогать Владимиру в Совете Федерации.

После этого депутаты проголосовали за временно исполняющего обязанности главы города. По предложению Николая Толбухина им стал первый заместитель Шохина Александр Максимов.

- У него внушительный опыт работы на муниципальной службе, избирался депутатом городского совета, возглавлял администрацию Ленинского района, - подчеркнул Алексей Лызлов, председатель комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку.

Александр Максимов вступает в новую должность 20 сентября. Нового градоначальника должен утвердить горсовет после конкурсной процедуры и не позднее, чем через шесть месяцев.

Что известно о временном градоначальнике? Александр Максимов окончил школу №25 города Владимира. В 1992 году поступил во Владимирский Политехнический Институт. В 1997 году, после окончания Владимирского Государственного Университета, создал и возглавлял одну из первых во Владимире туристических фирм. В 2014 году был избран депутатом Совета народных депутатов Владимира. В 2015 году был назначен Главой Ленинского района города Владимира, а в 2019 году стал первым заместителем главы администрации города Владимира.