Глава Владимира Андрей Шохин стал сенатором Российской Федерации

Андрей Шохин Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Официальный документ о назначении Андрея Шохина в Совет Федерации был подписан 17 сентября и сразу же вступил в силу. Правда, пока он еще официально не опубликован, однако эту информацию нам подтвердила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина.

Главная интрига минувших выборов главы региона разрешилась — представлять Владимирскую область в Совете Федерации новый губернатор отправляет Андрея Шохина.

Напомним — на этот пост Александр Авдеев перед выборами выставил трех кандидатов — председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселева, главу Коврова Елену Фомину и, собственно, главу Владимира Андрея Шохина.

В кулуарах власти утверждалось, что в Совфед отправится спикер областного парламента Владимир Киселев, но реальность показала, что новый губернатор принял решение в пользу градоначальника столицы региона.

В мэрии областного центра уточнили, что пока еще рано говорить о том, кто именно возглавит город после перехода действующего градоначальника на федеральную должность.

- Пока Андрей Шохин остается главой города Владимира, и у него есть достаточно времени, чтобы подать информацию о себе в Совет Федерации, чтобы назначить исполняющего обязанности главы, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Кроме того, решение об исполняющем обязанности главы столицы региона предстоит рассмотреть и утвердить горсовету, так что речь пока не идет о том, что Андрей Шохин немедленно уедет в Москву.

Андрей Станиславович Шохин — коренной владимирец. Он родился в областном центре 5 октября 1961 года. В 1984 году окончил Владимирский педагогический институт имени П.И. Лебедева-Полянского по специальности «учитель математики и физики», а в 2006 году окончил Владимирский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства».

В 1984 году он пришел на работу в школу рабочей молодежи №10, где преподавал физику, а с 1985 по 1989 годы трудился учителем математики в школе-интернате №4 Владимира.

Затем в период с 1989 по 2005 годы Андрей Шохин работал на разных руководящих должностях в коммерческих структурах, будучи в 2002 году избранным депутатом Совета народных депутатов XXIV созыва. В СНД он занял пост председателя комитета по экономической и промышленной политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и потребительского рынка, а позднее стал заместителем председателя горсовета.

С 2005 по 2010 годы Шохин был заместителем главы города Владимира, начальником управления муниципальным имуществом горадминистрации, а с мая 2010 по март 2011 года трудился в должности директора по развитию ОАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения».

С 28 апреля 2011 года по 22 сентября 2020 года Андрей Шохин стал главой администрации Владимира и фактически до настоящего времени возглавляет столицу региона. С 23 сентября 2020 года его должность называется «глава города Владимира».