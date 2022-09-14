Во Владимире открыли мемориальную доску в честь Татьяны Поляковой

Мемориальная доска писательнице. Фото: Виктория СУХОВА

14 сентября известной владимирской писательнице, королеве авантюрного романа Татьяне Поляковой исполнилось бы 63 года. Специально к этой дате на фасаде дома, где она жила и написала несколько известных детективов, открыли мемориальную доску, выполненную в граните и бронзовом литье. Ее создал Заслуженный художник России, скульптор Игорь Черноглазов.

На доске изображен портрет писательницы. На лице - неизменная улыбка, а под рукой и рядом - стопочка авантюрных детективов.

- Мы сразу решили изобразить Таню именно такой. Работа над созданием доски длилась около года, на всех этапах мы согласовывали ее с Игорем Черноглазовым, чтобы она была на себя похожа. По-моему доска удалась, - говорит муж писательницы Александр Роганов.

У дома, где жила писательница, собрались родные, друзья, а также представители издательств «Эксмо» и АСТ, выпускавших ее книги.

На открытие доски пришли родные и друзья писательницы. Фото: Виктория СУХОВА

- Этот адрес для установки мемориальной доски выбран неспроста. Он стал знаковым не только для каких-то семейных событий, очень многие популярные произведения были созданы именно здесь, например серия романов об Ольге Рязанцевой или книга, посвященная моему мужу «Чудо в пушистых перьях», - объясняет невестка писательницы Анна Извекова. - И те, кто читал ее романы, узнают хитросплетение улочек, которые как раз находятся вокруг этого адреса.

Депутат горсовета Николай Питиримов учился с сыном писательницы Родионом в одном классе. Она для него всегда останется очень доброй и радушной «тетей Таней».

- А еще она была очень скромной. Я несколько лет ходил к ним домой, и только на третий год узнал, что мама Родиона - знаменитая писательница Татьяна Полякова, и то из передачи «Доброе утро», - говорит Николай Питиримов.

Коллеги и друзья вспоминают, что писательница была невероятно трудолюбивой. Самую «быструю» книгу «Тонкая штучка» она написала за 24 дня, установив настоящий рекорд. Отдельного места для работы у Татьяны Поляковой не было: писательница не раз признавалась, что работает там, где можно сесть, и пишет от руки гелевой ручкой в обычной тетради.

- Сюжеты у нее часто рождались во время поездок. Вот она садится в машину и начинает думать, я в этот момент ее никогда не отвлекал. Работала она очень много — по 12 часов в день, - вспоминает муж писательницы.

14 сентября Татьяне Поляковой исполнилось бы 63 года. Фото: Виктория СУХОВА

- Несмотря на безвременный уход Татьяны Викторовны, ее книги продолжают издаваться большими тиражами. И сейчас мы с нетерпением ждем выхода последнего романа, написанного в соавторстве с Анной Поляковой. С ее помощью творческое наследие Татьяны Поляковой станет еще богаче, - сообщила Инна Корниенко, начальник отдела женской сентиментальной и остросюжетной литературы издательства «Эксмо».

Новый роман Татьяны Поляковой выйдет в соавторстве с ее невесткой Анной Фото: Виктория СУХОВА

СПРАВКА «КП»

Татьяна Полякова написала 95 книг общим тиражом почти 50 миллионов экземпляров. Она неизменно входила в топ-5 самых популярных писателей современной России. Многие ее произведения были экранизированы. Автор детективов скончалась от онкологического заболевания 8 марта 2021 года.