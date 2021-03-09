Причина смерти Татьяны Поляковой: писательница несколько лет боролась с неизлечимой болезнью

Татьяна Полякова много лет боролась с тяжелой болезнью Фото: Михаил ЯЗЫНИН

Рак не щадит никого, ни простых людей, ни знаменитостей. Причиной смерти известной писательницы Татьяны Поляковой тоже стало онкологическое заболевание.

«Королева детектива» несколько лет сражалась с тяжелым недугом, лежала в областном онкодиспансере, проходила необходимые процедуры. По словам менеджера писательницы Валерии Сергеевой, как только стало известно о болезни, ей сделали операцию, после чего Полякова дисциплинированно проходила дальнейшие поддерживающие процедуры.

Писательница не афишировала свою болезнь. О тяжелом недуге знали лишь близкие. Для коллег новость о смерти Татьяны Поляковой стала настоящим шоком. Писательница Юлия Шилова рассказала, что во время их последней встречи заметила грусть в глазах Татьяны, но та и словом не обмолвилась о том, что больна. А давняя подруга Поляковой из Владимира отметила, что писательница не хотела говорить о своей болезни и даже с ней диагноз не обсуждала, поэтому она не знает, какой орган поразил рак. Родные писательницы тоже предпочитают хранить молчание.

Напомним, Татьяна Полякова скончалась в своем доме во Владимире 8 марта. Поклонники со всего мира скорбят вместе с родными и близкими писательницы, выражая им слова поддержки.

«Татьяна Полякова - необыкновенно теплыи и светлыи человек. В ее душе всегда царила весна! Она сияла сама и заражала своим жизнелюбием всех вокруг. Татьяна Викторовна планировала написать минимум 100 книг, но ее путь оборвался буквально в нескольких шагах от заветного числа. Писательскии путь длинои в 24 года. Жизненныи путь длинои в 61. Всего 61! Сколько интересных замыслов, сколько удивительных сюжетов, сколько авантюрных героинь вышли из-под ее пера. Какого удивительного, мудрого, доброго, бескорыстного и оптимистичного человека потеряли друзья и близкие. Бесконечная благодарность за все», - написали близкие последний пост в ее инстаграме.

Прощание с Татьяной Поляковой пройдет 10 марта 2021 года в 10 часов в Свято-Успенском Княгинином монастыре.