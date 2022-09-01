Ковровские спасатели остались без оборудования для помощи пострадавшим

Это фото сделано в тот день, когда сгорела машина с инструментами. Фото Натальи Никитиной.

Рано утром 30 августа на федеральной трассе М-7 «Волга» случилось серьезное ДТП. Микроавтобус с людьми врезался в большегруз, в результате чего пострадавших людей зажало в разбитом салоне. На место тут же выехали сотрудники ПСО Коврова, но оказалось, что необходимых инструментов для спасения у них просто нет.

Чтобы спасти жизнь

Проблема возникла в одночасье: 18 июля во время проведения спасательных работ в гараже на улице Блинова произошел взрыв, в результате которого двое сотрудников ПСО оказались в больнице, а их совершенно новый автомобиль, которого они добивались два года, был полностью уничтожен вместе со всем оборудованием, включая гидравлические аварийно-спасательные инструменты. Уцелели только лом и компрессор.

К сожалению, за оставшиеся летние месяцы новый транспорт и инструменты отряд так и не получил. Спасатели были вынуждены достать из запасников старый, видавший виды инструмент и пересесть на старые машины. До поры, до времени эту тему не поднимали, но резонансное ДТП 30 августа снова вскрыло проблему. На счастье, спасатели той ночью уже в пути позвонили коллегам из МЧС, которые примчались на подмогу со своими инструментами, и в итоге всем людям помощь оказали вовремя. Однако выяснилось, что старое оборудование уже подводило отряд.

- В ту же июльскую ночь, когда случилось ЧП на улице Блинова, мы выехали на ДТП со старым гидравлическим инструментом, который очень сильно нас подвел, - рассказывает спасатель ПСО города Коврова Михаил Быков. - Поэтому мы неоднократно обращались в горадминистрацию, но эффекта это не дало. Более того — когда СМИ делают в мэрию запрос по поводу покупки для нас новой машины и инструментов, его передают в Управление ГО и ЧС, а управление передает его мне, и я должен отвечать на вопросы, на которые сам не знаю ответов, - пожимает плечами Михаил.

На новый инструмент спасателям требуется не менее 1 миллиона 800 тысяч рублей. Одни только ножницы стоят порядка 100 тысяч. Естественно, у них таких денег нет. Нет их и у муниципального Управления ГО и ЧС. Поэтому и приходится каждый раз во время выезда на ДТП запрашивать помощь коллег из МЧС.

Гидравлический инструмент. Фото ПСО города Коврова.

- Пока обходилось без эксцессов, но как знать, не случится ли однажды так, что мы попросим помощи МЧС, а их подразделения будут заняты на другом ЧП? - задаются вопросом ковровские спасатели. - И что делать в такой ситуации — совершенно непонятно.

Кстати, с машинами у них тоже беда. Формально в автопарке отряда на ходу числятся три автомобиля — два «Соболя» и «буханка» УАЗа. Однако машины настолько старые, что спасатели признаются — ту же «буханку» используют только для выездов на пляж, так как работающие лишь наполовину тормоза делают опасным передвижение на ней со скоростью более 40 километров в час.

Поход по инстанциям

Неравнодушные ковровчане, узнавшие о проблеме своих спасателей, тут же предложили организовать сбор средств на оборудование. Однако сами сотрудники ПСО не торопятся — во-первых, такой сбор необходимо грамотно оформить юридически.

- Во-вторых, если каждый раз на все будут скидываться люди, власти просто к этому привыкнут, - возмущаются спасатели.

Так что пока решили действовать все-таки через коридоры власти, но и тут не все оказалось просто.

- Денег нет. В перспективе, когда будет верстаться бюджет следующего года, станем выходить на горсовет, - развел руками начальник МКУ «Управление ГО и ЧС города Коврова» Игорь Догонин.

Руководитель управления не отрицает — проблемы есть и с техникой и с автопарком спасателей. Но ситуация, по его словам, такова, что для закупки современного оборудования все равно придется терпеть как минимум до 2023 года, так как в бюджете нет ни одной лишней копейки.

Кстати, в ковровской мэрии делали попытки обратиться к врио губернатора Александру Авдееву, но потерпели фиаско.

- Мы направляли два письма, и все это вернулось в обратную сторону — органам местного самоуправления, так как это их полномочия, - констатировал Игорь Догонин.

Так что сотрудники поисково-спасательного отряда одного из самых крупных городов региона не меньше года будут вынуждены отправляться на происшествия на машинах с плохими тормозами и с инструментом, который может сломаться в любую минуту. Видимо, чиновники думают, что русский авось всех спасет.