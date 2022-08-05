В Коврове Павловский мост «ослаб» из-за поездов и грузовиков-нарушителей

Фото администрации города Коврова.

С 5 августа ставший знаменитым на весь регион Павловский мост, соединяющий северную и южную части Коврова, полностью закрывают для проезда всего крупногабаритного транспорта, включая не только грузовики, но и автобусы. Причиной тому оказались обнаруженные уже во время ремонта серьезные дефекты конструкции.

«Ворота» над мостом

Ремонт мосту нужен уже несколько лет, но финансовая ситуация лишь в 2022 году позволила начать полноценные работы. Чтобы совсем не закрывать по нему движение, было решено запретить проезд грузовиков и троллейбусов и оставить одну из частей моста открытой для проезда автомобилей и небольших автобусов, пришедших на смену троллейбусным маршрутам.

- Но в итоге мы не смогли договориться и организовать движение так, чтобы грузовые машины не проходили по левой (открытой для движения — авт.) стороне. Сперва ГИБДД организовала там пост, но через месяц сняла, и недобросовестные водители грузовых машин, особенно транзитного транспорта, которого в городе много, стали снова проезжать через мост, - рассказал заместитель главы администрации Коврова по ЖКХ Амангельды Куандыков.

К сожалению, пост вернуть не вышло, но за состоянием Павловского моста специалисты следили буквально в ежедневном режиме.

Фото администрации города Коврова.

- 28 июля я в очередной раз лично пошел под мост — под ту сторону, по которой проезжают машины, и увидел, что там появились дополнительные разрушения, - рассказал Амангельды Куандыков.

Градоначальники Коврова не скрывают, что буквально оторопели, когда поняли, что ситуация стала критической, и что может случиться страшное, если не принять срочных мер. Сперва даже хотели немедленно перекрыть мост, но на место вызвали специалистов, которые обследовали конструкции и пришли к выводу, что путепровод моментально не рухнет, однако и оставлять ситуацию как есть уже нельзя. Всему виной двойная нагрузка: сверху на него «давят» большегрузы, в то время как снизу вносят свою лепту поезда.

- Представители экспертной организации объяснили, что провели расчеты, согласно которым допустимая нагрузка на балку моста должна составлять не более 4 тонн. То есть, если поставить на балку два легковых автомобиля, получится вес в 3-3,2 тонны, но если взять автобус с пассажирами, то это уже 7-8 тонн, не говоря уже о весе грузовиков. Поэтому было принято решение, что с 5 августа будем перекрывать движение для большегрузного транспорта, - объяснил Куандыков.

Так как надеяться на сознательность водителей уже не приходится, решено было поставить у моста специальное ограждение — нечто вроде «ворот», высота которых банально не позволит большим машинам продолжать движение.

Транспортный вопрос

Однако возникла новая проблема с учетом того, что через Павловский мост ходит масса маршрутов городского общественного транспорта и здесь же проезжают к автовокзалу автобусы пригородных направлений. Узнав о том, что придется делать солидный крюк, многие перевозчики стали возражать. В мэрии Коврова заверили, что готовы пойти на любые уступки в рамках закона, так как понимают и директоров АТП, у которых каждая копейка на счету, но и жителям города неудобства создавать нельзя.

В результате власти провели с перевозчиками отдельную встречу, в ходе которой все транспортные вопросы были сняты.

- Мы обговорили все детали и решили, что организуем дополнительное разворотное кольцо на стоянке у ТЦ «Ковров Молл» на улице Малеева для автобусов, приходящих из района (совсем рядом находится пешеходный мост, ведущий к вокзалам — авт.). Также организуем дополнительный остановочный пункт на пересечении проспекта Ленина с улицей Малеева, - сообщил Амангельды Куандыков по итогам совещания.

Фото администрации города Коврова.

Объезд

На резонный вопрос от жителей и гостей города об альтернативных путях объезда в мэрии Коврова ответили, что основным таким путем окажется дорога по улицам Социалистической и Свердлова через водопропускную трубу. Многие знают, что состояние дорожного полотна в этом месте, мягко говоря, оставляло желать лучшего, но в скором времени все будет отремонтировано.

- Сейчас в этом месте производится фрезерование. Что греха таить — большие ямы там действительно были, но до 15 августа произведем ремонт. С подрядчиком беседа ведется очень жесткая, - объяснили в мэрии Коврова.

Что касается пешеходов, то им будет проще — они по-прежнему смогут переходить железную дорогу как через мост у вокзала, так и через сам Павловский мост.

- Процесс ремонта ни на минуту не задерживается, хотя мы понимаем недовольство граждан. Но мы боремся за безопасность, так как объект очень сложный, - заключил Амангельды Куандыков.

Если все пойдет по плану, полностью Павловский мост будет отремонтирован к декабрю 2023 года.

КСТАТИ

Ранее среди жителей Коврова прошла информация, что в качестве альтернативы Павловскому мосту будет организован тоннель под железной дорогой. В мэрии подтвердили, что действительно строительство такого тоннеля планируется в районе водопропускной трубы, однако пока никаких конкретных сроков нет — подрядчики пока находятся в процессе согласования документации.