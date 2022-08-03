Во Владимирском онкодиспансере 45 пациентов прошли радиохирургическое лечение

Фото департамента здравоохранения Владимирской области.

Методики лечения, известные теперь, как радиотерапия и радиохирургия, разработали и стали активно применять во второй половине минувшего века, однако даже сейчас далеко не все медучреждения могут похвастать наличием таких специалистов и оборудования.

Дистанционный способ

Но Владимирской области повезло — как оказалось, в областном онкодиспансере уже имелись два линейных ускорителя — прибора для проведения дистанционной лучевой терапии, а в июле 2021 года к ним прибавился более современный «брат», который позволил открыть и направление радиохирургии.

Как объяснили в департаменте здравоохранения Владимирской области, под радиохирургией понимается современный метод той же лучевой терапии, при этом сочетающий в себе максимально высокую точность анатомического наведения с очень высокими дозами ионизирующего излучения, которые доставляются к опухоли дистанционным способом.

Все это помогает достигнуть того, что начинают разрушаться даже те опухолевые клетки, которые в принципе считаются малочувствительными к лучевой терапии. Причем радиохирургия помогает не только пациентам с ранними стадиями онкологии, но и людям с запущенными формами и даже с метастазами.

Теперь, спустя год эксплуатации новейшего оборудования, врачи подвели первые итоги его работы.

По словам заведующего радиотерапевтическим отделением №2 областного онкодиспансера Андрея Шейко, сверхточный линейный ускоритель, полученный год назад, тут же начали применять в полноценном режиме.

Этот аппарат позволяет специалистам получать изображение опухоли в реальном времени, корректировать положение пациента, компенсировать движения опухолевого объема и формировать пучок излучения с подведением дозы. Всего за год высокоточное лучевое лечение во Владимирском онкодиспансере проходят 1200 человек. При этом именно методом радиохирургии с июля 2021 года пролечили 45 человек. Все эти люди имели различные формы злокачественных новообразований, в том числе с метастазами.

Подходит для неоперабельных больных

– Проведение 1-5 сеансов радиохирургического лечения у пациентов с метастазами позволило добиться позитивных результатов: значительно уменьшились размеры метастазов (в ряде случаев их удалось даже устранить), уменьшены или устранены тяжелые симптомы болезни. Таким образом, мы продлили пациентам время до назначения высокотоксичных схем химиотерапии, а также усилили эффект лекарственной терапии, – рассказал Андрей Шейко.

Например, четверо больных с раком легкого оказались неоперабельными из-за сопутствующей патологии, поэтому им было назначено лечение методом радиохирургии. В результате это дало хороший эффект, причем свежие исследования показали, что именно при раке легкого эффект радиохирургии аналогичен эффекту стандартного хирургического вмешательства.

Также онкологи указывают, что этот способ лечения дает хороший эффект в лечении рака предстательной железы. Владимирский онкодиспансер в этом направлении стал одним из первых в Центральном федеральном округе, кто ввел данный метод в обычную практику.

- За 9 месяцев высокотехнологичным методом пролечено 22 пациента, у каждого из которых отмечен положительный результат. Радиохирургия раннего рака предстательной железы позволяет провести радикальное лечение всего за 5 сеансов, - объяснил Андрей Шейко и добавил, что раньше для этого требовалось от 20 до 37 сеансов, причем радиохуриргия позволяет избежать осложнений, которые часто возникали при обычном хирургическом вмешательстве.

Владимирский онкодиспансер планирует и дальше развивать направление радиохирургии. Планируется, что в текущем году в медучреждение поступит новое оборудование, среди которого также будут современный топометрический компьютерный томограф для радиотерапии, а также новый линейный ускоритель, который позволит еще более точно проводить лучевое лечение.