Во Владимирской области сдетонировал снаряд в войсковой части: есть погибшие

. Фото: Александр КОЦ

Информация о происшествии во Владимирской области появилась около полудня 22 июня. Говорилось, что при детонации боеприпаса «в войсковой части под Владимиром» четыре человека погибли, и еще несколько человек пострадали. Где именно случилось ЧП, на тот момент не уточнялось.

В региональном Управлении Росгвардии от комментариев по данному факту отказались, сославшись на то, что дело находится в ведении ФСБ. В УФСБ России по Владимирской области также лишь подтвердили факт происшествия, однако воздержались от комментариев.

Тем не менее, наш источник в правоохранительных органах рассказал о том, что инцидент имел место в Киржачском районе.

- В одной из войсковых частей под Киржачом произошел взрыв, на место выехали взрывотехники. Причины случившегося устанавливаются, вероятнее всего, речь идет о несчастном случае, - уточнил собеседник.

В администрации Киржачского района также подтвердили, что инцидент случился на их подведомственной территории, а именно - в войсковой части у поселка Барсово.

- ЧП произошло около 11 часов утра. В настоящий момент руководство района выехало на место, - уточнили в администрации.

В Киржачской ЦРБ добавили, что к ним поступил один человек. Мужчина в настоящее время находится в реанимации.

В силовых структурах региона заверили, что дадут комментарий, как только появится официальная информация. Мы будем следить за развитием ситуации.

UPD:

Пресс-служба Западного военного округа опубликовала официальный комментарий по случившемуся.

"22 июня при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса. В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист. Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщается в релизе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Это уже не первый случай, когда в поселке Барсово происходит ЧП. В 2018 году на территории войсковой части поселка произошел взрыв газа в жилом доме на 16 квартир. В результате погибла 85-летняя женщина. (читать далее)