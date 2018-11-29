Дом в Киржачском районе взорвался из-за открытой газовой конфорки

28 ноября в двухэтажном доме № 77 в поселке Барсово Киржачского района произошел взрыв. Два человека пострадали и сейчас находятся в больнице. Под завалами погибла 85-летняя пенсионерка, ее тело было найдено спасателями поздно вечером.

Двухэтажный кирпичный дом, как и все в поселке, был подключен не к газопроводу, а к газгольдеру - огромный газовый баллон, распределяющий газ на целый дом. Во дворе двухэтажки находилось газовое хранилище.

С вечера 28 ноября на месте взрыва работали сотрудники Следкома Владимирской области. После осмотра места происшествия и опроса жильцов следователи выяснили, что несколько дней в доме не было газа, а утром 28 ноября специалисты заправили хранилище.

Видимо, 85-летняя пенсионерка, живущая в квартире № 15 на втором этаже, не заметила, что газгольдер заправили, и не закрыла вентиль на газовой плите. Когда домой вернулся 62-летний сын женщины, он сразу же почувствовал запах газа. Зайдя на кухню, он увидел, что ручка одной из конфорок была повернута на «открыто». Повернув ручку в обратное положение, мужчина растворил окно для проветривания и вышел в коридор. В этот момент произошел взрыв. Мужчину выбросило в окно взрывной волной, а в квартире обрушились потолочные перекрытия. 85-летняя мама мужчины в этот момент находилась в комнате и оказалась под завалом.

Разбор завалов. Вечер. Барсово Киржачского района.

Следствие считает, что причиной ЧП стала именно оставленная 85-летней пенсионеркой открытой газовая конфорка. Женщина открыла ее до того, как возобновили подачу газа в дом. За несколько часов он накопился в квартире и стал причиной взрыва.

Тем не менее, Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту гибели пенсионерки по части статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

62-летний мужчина в состоянии легкой контузии с ожогами рук и 59-летняя соседка мужчины находятся в больнице. По данным ГУ МЧС по Владимирской области, в доме проживает 18 человек. Детей среди них нет. Все они находятся в пункте временного пребывания в Киржачском районе. На месте аварии продолжается разбор завалов, работают 77 человек.

Комментарий врио вице-губернатора Александра Байера по ЧП в Барсово.

На месте ЧП побывал врио вице-губернатора по ЖКХ Владимирской области Александр Байер. Он организовал помощь пострадавшим.