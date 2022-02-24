Во Владимирской области заболеваемость Covid-19 среди малышей до года выросла на 21%

В целом же заболеваемость среди детей снизилась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области ситуацию с коронавирусом можно назвать стабильной, хотя за последнюю неделю болеть новой инфекцией стали больше. На 30% выросло число заболевших среди людей старше 60 лет, на 21% - среди детей до года, причем дети постарше и подростки болеть стали меньше.

Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, чаще всего болеют новым штаммом – омикроном. Он редко вызывает пневмонию, но активно поражает верхние дыхательные пути. Это объясняет, почему малыши стали чаще болеть ковидом.

- У детей в силу возрастных особенностей рыхлая слизистая верхних дыхательных путей и узкие проходы, что облегчает проникновение вирусов, - отметила официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Дарья Никитина. – Как правило, дети переносят болезнь легко, но фиксируются и осложнения в виде гайморита, бронхита, обострения хронического тонзиллита. Как правило, осложнения связаны с несоблюдением постельного или полупостельного режима, несвоевременным началом лечения или его отсутствием.

Сейчас в регионе коронавирусом болеют около трёх тысяч детей от рождения до 18 лет, в больницах лежит 58 малышей, больше половина из них – крохи до года. Кстати, во время этой волны коронавируса в области развернули рекордное количество коек для детей с ковидом – 175. Для сравнения – в предыдущие волны их было 50. Правда, все койки никогда не занимали, максимум в больницах лежало 110 детей, но большинство положили не из-за тяжести заболевания, а по эпидпоказаниям: они поступили из детдомов и интернатов. Сейчас места для детей с коронавирусом открыты во Владимире (областная детская больница и вторая городская больница), в Коврове, Гусь-Хрустальном, Муроме и Александрове.

Как защитить детей от коронавируса? У медиков и специалистов Роспотребнадзора один ответ: вакцинация. Ковидом дети заражаются чаще всего не в школах и детских садах, а дома, от непривитых родных. Поскольку сейчас коронавирус чаще всего протекает бессимптомно или как обычное ОРВИ, многие не знают, что болеют и заражают других.

Сейчас в области можно привить от коронавируса не только взрослых, но и детей – эту вакцинацию включили в национальный календарь прививок. В области уже привиты «детской» вакциной более 450 малышей, трое получили повторные прививки. Как отмечают в облздраве, в первой городской поликлинике она закончилась, израсходовано примерно 60% поступившей для детей вакцины, но в регионе ждут новые партии. Кроме того, можно позвонить в отдел детства и родовспоможения по телефону 8(4922)77-85-28 и вас в «ручном» режиме направят туда, где нужная вакцина имеется.