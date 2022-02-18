Пожар в деревне Воютино унес жизни 94-летней хозяйки и ее дочери

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Сообщение о ЧП, случившемся в одном из частных деревенских домов Дмитриевогорского сельского поселения, поступило из регионального главка МЧС около полуночи. В ведомстве уточнили, что в результате пожара жилище сгорело дотла, а на пепелище были обнаружены тела двух человек, личности которых на тот момент устанавливались.

Стена огня

В тот же день в ГУ МЧС России по Владимирской области озвучили некоторые детали случившегося. Оказывается, информация о пожаре в деревне Воютино на улице Поповка поступила диспетчерам Центрального пункта пожарной связи в 23.50 16 февраля, и первыми на место ЧП прибыли добровольцы из пожарной охраны села Дмитриевы горы. Также на подмогу подоспел один сотрудник местного СПК. Уже через пару минут прибыли профессионалы – 10 пожарных на трех спецмашинах, однако помочь уже было нечем.

- К сожалению, ввиду позднего времени происшествия, пожар был обнаружен несвоевременно. По прибытии наблюдалось открытое горение частного деревянного жилого дома на площади 50 квадратных метров, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко, добавив, что погибшими оказались две женщины, личности которых на тот момент так и не были установлены.

Однако чуть позже в администрации Дмитриевогорского сельского поселения уточнили, что погибшими оказались 94-летняя хозяйка и ее 62-летняя дочь.

- Женщина 1928 года рождения была там зарегистрирована и жила постоянно. В последние три года она проживала вместе с дочерью и 64-летним зятем, который является инвалидом по заболеванию, - рассказал глава администрации Дмитриевогорского сельского поселения Сергей Ларин.

По словам Сергея Ларина, пострадавшая семья была очень порядочной и доброй, в округе их знали, как хороших людей и все очень сожалеют о случившемся. Престарелую хозяйку четыре года назад местные власти даже приезжали поздравлять на дом с 90-летним юбилеем. Однако внезапный пожар трагически оборвал жизни двух хозяек.

- Получилось так, что зять находился в теплой террасе, и смотрел телевизор. Вдруг телевизор погас, электричество отключилось, и он пошел посмотреть в чем дело в соседнюю комнату. Открывает, а там стена огня – пройти внутрь было уже невозможно, - рассказывает Сергей Ларин. – Он сразу же побежал к соседям звать на помощь, но перебежки заняли время, и когда мы прибыли на нашей дежурной машине добровольной пожарной команды, прошло уже 7 или 8 минут, и дом открыто горел везде, затем обрушилась крыша – спасти людей возможности уже не было.

По словам главы администрации, судя по всему, женщины пытались выбраться, но все было тщетно.

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Короткое замыкание

Оказывается, в ту ночь, как и всегда, дежурство несла машина местных пожарных-добровольцев, а «единицей техники» из СПК оказался трактор с полной воды бочкой на 8 кубометров.

- В таких сложных ситуациях у нас всегда выезжает наш пожарный автомобиль и сразу же из теплого бокса СПК на приличной скорости едет трактор с бочкой, - объяснил Сергей Ларин.

К сожалению, не смотря на оперативность, помощь просто не могла успеть физически. Позже в МЧС посетовали, что ближайший водоем оказался недоступен из-за сильного промерзания, и воду пришлось брать буквально за километр. Однако местные власти заверили, что как раз с водой в поселении все в порядке – в Воютино на случай пожара всегда пополняется водой один из прудов. Здесь даже изобрели собственный способ делать прорубь незамерзающей – выпиливают бензопилой майну, которую накрывают коробом с открывающейся крышкой, и закапывают снегом – получается нечто вроде незамерзающего колодца, откуда при случае всегда можно взять воду.

- Поэтому пожарных без воды мы не оставляли. Однако произошел трагический случай, - подытожил Сергей Ларин.

В ГУ МЧС России по Владимирской области сообщили, что в качестве основной причины случившегося рассматривают аварийный режим работы электросети. Точные причины сейчас устанавливаются. В Следственном управлении СК России по Владимирской области добавили, что по факту гибели женщин в настоящее время проводится проверка.

Что касается мужчины, жившего в сгоревшем доме, то сейчас его приютили родственники из соседнего села. Во время пожара он получил ожоги, и теперь лечится. По сведениям администрации поселения, официально погорелец прописан во Владимире, поэтому формально помощь ему не положена, однако фактически вопрос об обеспечении его всем необходимым в настоящее время решается.