Во Владимире изменили схему движения по проспекту Ленина возле улицы Ставровской

Фазы светофора стали более длинными Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Чуть более года просуществовала схема дорожного движения, которую организовали после установки светофора у пешеходного перехода в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Ставровской. Теперь в нее внесли серьезные коррективы.

«Зеленый коридор»

Еще утром 16 февраля кнопка для пешеходов работала в обычном режиме, а уже вечером владимирцы обнаружили, что устройство по обеим сторонам проспекта Ленина демонтировано. При этом светофор стал включаться «в унисон» с тем, что находится у разворотного кольца троллейбусов — сперва 105 секунд горит «зеленая улица» для автомобилей, а затем — 35 секунд «красного коридора» для пеших участников дорожного движения.

В городском отделе ГИБДД заверили, что новшество — не их инициатива, и переадресовали вопрос к городским властям. Однако приватно инспекторы признались, что всему виной многочисленные пробки.

Пешеходам также увеличено время для перехода Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии, в свою очередь, объяснили ситуацию приведением схемы движения в более удобный вид.

- Действительно, кнопки были демонтированы во избежание образования пробок, которые систематически возникали на этом месте, - говорит официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин. - Раньше, чтобы остановить поток, требовалось нажать на эту кнопку, и через 10 секунд загорался «красный». В результате вереница машин, едва проехав один светофор, тут же вставала на другом, что приводило к заторам. Теперь же пешеходам следует немного подождать, и спокойно перейти улицу.

Напомним — светофор на этом месте появился в ноябре 2020 года. Любопытно, что установку этого объекта тогда объяснили именно борьбой с пробками, но практика доказала обратное.

Однако мнения автолюбителей и пешеходов относительно нововведения разделились ровно пополам.

- Правильно, что убрали кнопку — больше года здесь был один сплошной затор, а теперь хотя бы можно проехать, - считает Василий с проспекта Ленина.

- А нам стало наоборот неудобно — со Ставровской в сторону центра теперь не повернуть — раньше спасала пешеходная фаза, - говорит автолюбитель Сергей Николаев, живущий с противоположной стороны дороги.

Пешеходы тоже заспорили — одни уверены, что немного подождать совсем несложно, другие считают, что раньше было значительно удобнее.

Кстати, что касается поворота с улицы Ставровской налево, то в мэрии заверили, что пока не имеют планов закрывать его, да и вообще делать что-либо с этим перекрестком в ближайшей перспективе не планируется.

- Однако если у водителей есть предложения, они могут обратиться к нам, - резюмировали в мэрии.

Главное — настроить фазы

Наши эксперты полагают, что новая схема дорожного движения на этом участке проспекта Ленина действительно изменилась в лучшую сторону.

- Проблема регулировки светофоров стоит довольно остро. На мой взгляд, если грамотно отрегулировать светофоры, создать «зеленые волны», то в городе заторов и пробок не будет. Что касается светофора возле улицы Ставровской, то он традиционно вызывал множество вопросов, потому что в ста метрах выше и ниже уже имеются переходы. Но если решили, что он нужен, то, с точки зрения устройства нормального дорожного движения, он должен работать именно в фазе того светофора, который находится у разворотного круга, - считает автоэксперт Алексей Кованов.

По словам Кованова, проблему улицы Ставровской вовсе придется решать достаточно долго. Всему виной плотная застройка и увеличение трафика при очень узкой проезжей части. Да и сам выезд с нее стал просто опасным.

Повернуть на улицу Ставровскую все еще можно по старой схеме Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- С моей точки зрения, можно было бы немного расширить функционал действующих там светофоров, и установить еще один. Нет ничего сложного в том, чтобы, «поиграв» фазами светофоров, сделать нормальный выезд со Ставровской. Например, вместе с пешеходами пропускать в этой же фазе машины налево и направо, либо, пока еще стоит проспект Ленина, пускать автомобили с улицы Ставровской под отдельный «зеленый», - предлагает Алексей Кованов.

С ним согласен и председатель Федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев.

- Если разобрать весь этот узел — от разворотного кольца на проспекте Ленина до «Автодома» на Московском шоссе, то это очень загруженное место, что обусловлено въездом и выездом из города, выездами из микрорайона, заездом в центр города, пешеходными переходами и разворотными линиями троллейбусов. Я считаю, что поворот на Ставровскую следует вообще закрыть, так как люди из центра желают повернуть туда через две полосы, и оттуда хотят выехать подобным образом — все это небезопасно, нужно разводить потоки. На Ставровскую можно заехать с Пекинки — получится чуть дольше, но зато не будут заняты полосы, - полагает Евгений Ерофеев.

Что до светофора, на котором убрали кнопку, то наш эксперт считает, что он и вовсе не нужен.

- Это глупо, так как рядом уже есть светофоры. Хотите облегчить жизнь пешеходам — ставьте надземные переходы. Нет денег — работайте над этим, - резюмировал Ерофеев.

А владимирцам пока придется в очередной раз привыкать к новой схеме. Во всяком случае, городские власти не планируют кардинально изменять ее в обозримом будущем.