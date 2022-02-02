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Спорт1 февраля 2022 22:00

В Суздаль съедутся сильнейшие борцы со всей страны

Они будут бороться за путевку на чемпионат Европы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото департамента спорта.

Фото департамента спорта.

С 4 по 7 февраля в спортивном комплексе «Суздаль-Арена» пройдет Чемпионат России по греко-римской борьбе. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов со всей страны, среди них — действующие чемпионы Европы, мира, а также победители Олимпийских игр.

Владимирскую область представят 12 спортсменов: чемпион мира и Европы Абуязид Манцигов, он выступит в весовой категории - 77 кг, призер чемпионата мира, победитель первенства мира и Европы среди молодежи Артур Саргсян (весовая категория - 97 кг), призер юношеских Олимпийских игр Степан Стародубцев (82 кг), призеры чемпионата России Роман Иванов (63 кг) и Никита Метлин (97 кг), чемпион мира и Европы среди глухих Иван Константинов (97 кг), победитель первенства мира и Европы среди глухих спортсменов Александр Пастушенко (67 кг) и победители и призеры Всероссийских соревнований и ЦФО Гусейн Гусейнов (60 кг) Никита Корешков (67 кг) Павел Иванов (72 кг), Ирисхан Ахсултанов (77 кг), Шахбан Кебеков (87 кг).

Артур Саргсян выступит на Чемпионате России. Фото департамента спорта.

Артур Саргсян выступит на Чемпионате России. Фото департамента спорта.

Среди почетных гостей соревнований Президент Федерации спортивной борьбы России, победитель Олимпийских игр Михаил Мамиашвили, Заслуженный мастер спорта СССР, 12 - кратный чемпион Европы, 9 - кратный чемпион Мира, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин, Заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион Мира, двукратный победитель Олимпийских игр Валерий Резанцев.

По итогам соревнований определятся победители и призеры в десяти весовых категориях, из числа которых будет сформирован состав сборной команды России по греко-римской борьбе. Кроме того, лучшие получат путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Венгрии.

Александр Карелин.

Александр Карелин.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Зрители смогут наблюдать за соревнованиями в режиме онлайн. На федеральном спортивном канале будут транслировать финальные поединки участников чемпионата.

КОНКРЕТНО

Программа соревнований:

4 февраля:

10.30 - 17.00 - квалификационные поединки в весовых категориях 55 — 67 - 72 - 87 - 97 кг;

18.00 - 18.30 - торжественная церемония открытия;

19.00 - 20.00 - полуфинальные поединки в весовых категориях 55 - 67 - 72 - 87 - 97 кг

5 февраля:

10.30 - 16.00 - квалификационные поединки в весовых категориях до 60 - 63 - 77 - 82 - 130 кг;

16.00 - 18.00 - полуфинальные поединки в весовых категориях до 60 - 63 - 77 - 82 - 130 кг;

18.00 - 20.00 - финальные поединки в весовых категориях до 55 - 67 - 72 - 87 - 97 кг.

6 февраля:

11.00 - 13.00 - утешительные поединки в весовых категориях до 60 - 63 - 77 - 82 - 130 кг;

14.00 - 16.00 - финальные поединки в весовых категориях до 60 - 63 - 77 - 82 - 130 кг.

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