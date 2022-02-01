Владимирский генеалог: "Родословная требует времени и знаний"

Фото из личного архива героя публикации.

В детстве многие любили слушать истории про то, как мама и папа были маленькие. Но взрослея, многие забывали про интерес к своей семье, а Ольга Корнилова наоборот превратила интерес к своему роду в профессию.

Хобби и профессия в одном

Историей своего семейства Ольга заинтересовалась ещё в детстве благодаря рассказам своей бабушки.

- Истоки увлечения генеалогией или историей своего рода, как правило, кроются в наших семьях, в отношениях с близкими нам людьми. В моем случае это именно так. Моя бабушка Екатерина Ивановна Волкова, прожив длинную жизнь, от души рассказывала о прошлом своей семьи. Поэтому мое первое генеалогическое исследование случилось, когда мне было лет 10, я спросила бабушку о девичьей фамилии ее матери, а в ответ получила перечисление нескольких поколений ее предков, память о которых она бережно хранила. Прошли годы, и я забыла бабушкин рассказ, но позже восстановила по документам архива, ее родословную доподлинно до XVII века. Предки ее – крестьяне, мещане, купцы – проживали на территории Владимирской губернии Судогодского, Меленковского и Вязниковского уездов.

Сегодня генеалогия для Ольги — это не просто профессия, а образ жизни. Хобби и профессия для нее слились воедино.

- Главное в этой профессии - практический опыт работы с архивными документами, что нарабатывается годами и разными ситуациями. В генеалогии нет шаблонов, каждое исследование индивидуально, равно как и нет одинаковых судеб людей, - отмечает Ольга. - Еще одно качество, которое, на мой взгляд, делает генеалога – это умение на подсознательном уровне, быть максимально вовлеченным и причастным к тому, что ты делаешь, жить жизнью героев своих исследований, даже если это и не твоя личная история.

При этом диплом историка все же предпочтителен, фундаментальные знания истории помогают генеалогу сделать вашу родословную более глубокой и рассмотреть ее в контексте исторического времени.

Замуж за крепостного

Любое генеалогическое исследование индивидуально и полно неожиданностей.

- Вопреки расхожему представлению, не все наши предки проживали веками в одном месте, а переезжали и очень активно. Владимирцы, например, в поисках лучшей жизни чаще переезжали в восточные регионы - Нижний Новгород, Татарстан, на Вятку. Мои предки в середине XIX века перебрались во Владимирскую губернию из Тверской и Костромской – для меня это тоже была неожиданность. Бабушка моей прабабушки Анна Андреевна Коняева была Костромской купчихой, уже будучи вдовой, она причислилась с семейством к купеческому обществу, и самостоятельно вела своё дело, что не типично для женщины середины XIX века, - рассказывает Ольга. - Разносословные браки – это тоже неожиданность для родословной, дворяне могли брать в жены крестьянок и, наоборот, крестьяне отдавали дочерей за представителей купечества и духовенства, у меня в практике были случаи, когда дворянскую дочь отдали замуж за крепостного – это был в некотором смысле шок.

Иваны, помнящие родство

В последние годы интерес к родословной появился у многих.

- Для кого-то это мысленная телепортация в детство и юность, в то счастливое время, когда были живы близкие люди. Своеобразная компенсация недостаточного внимания к ушедшим близким при их жизни. Гордость за предков и желание передать память о них в будущие поколения. Или желание получить поддержку от своего рода. И наконец, просто стыдно быть «Иванами – родства не помнящими»! Повышение интереса к этой теме объясняется, в первую очередь, появлением возможности это практически осуществить. В советское время архивы были открыты только для научных работников, а историю своей семьи всем настоятельно рекомендовалось забыть. Эти запреты образовали большую брешь в познаниях людей в своей родословной, поэтому сейчас, когда информация стала доступной и за это уже никто не накажет - интерес к генеалогии вырвался на свободу.

Изучение истории семьи и восстановление родословной занятие, безусловно, интересное, но с чего же начать и с какими сложностями можно при этом столкнуться?

- Начните с разбора семейного архива и опроса старших родственников. Для начала исследования важно почерпнуть следующие данные: Фамилия Имя Отчество вашего предка, генеалогию которого хотите изучить, его год рождения и место. Далее, чем больше информации, тем больше шансов получить интересную родословную. Проведите ревизию старых документов и фотографий, имеющихся в вашем семейном архиве. С коробочкой конфет обязательно навестите старших родственников, расскажите о своем желании узнать о прошлом семьи. Не просто выслушайте и запишите воспоминания, но и попросите достать заветные сундучки с документами и старыми фотографиями, совместно изучите их. С этим багажом информации можно начинать архивный поиск. Конечно, для этого нужно время, но все зависит от вашего настроя и желания получить заветную информацию, - советует специалист.

Генеалогией можно увлекаться самостоятельно, опрашивать старших родственников и даже ходить в архивы и искать нужные документы о своих предках. Но если для вас важен реальный результат, в виде качественного глубокого исследования и систематизации полученных данных в родословную книгу, и вы хотите сохранить память о поколениях ваших предков то лучше обратиться к профессионалу. Такие услуги сегодня стоят не дешево. За этим стоит кропотливый труд, ведь в работе над одной отдельно взятой родословной могут быть задействованы документы десятка архивов.

- Качественное генеалогическое исследование — это большой исследовательский труд специалиста, сопряженный с поездками и работой в различных архивах страны. Дело это ответственное – ведь, родословная книга (это итог исследования) — это то, что будет веками храниться в вашей семье и передаваться последующим поколениям вашей семьи. Цена все же зависит от объёма интересующий вас информации, которую вам хотелось бы получить, а в идеале генеалогия – это предмет бесконечного изучения.