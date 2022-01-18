Чтобы решить проблемы с уборкой снега, владимирским коммунальщикам нужно 25 миллионов рублей

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За два месяца во Владимире выпала трехгодовая норма осадков. На улицах города настоящий коллапс. Жители ругают коммунальщиков, а те, пытаясь отремонтировать никуда негодное «железо», только разводят руками. Треть техники, которая была закуплена около десяти лет назад, вышла из строя, дворники увольняются — чистить город при всем желании невозможно. Приблизительно так обрисовал ситуацию Руслан Юсупов, директор «Центра управления городскими дорогами» на встрече с депутатами владимирского Горсовета.

- Каждый день на улицы выезжает 68 единиц техники, в сильные снегопады дополнительно привлекали 15 самосвалов, тракторов и погрузчиков — приходится брать в аренду у муниципальных и частных предприятий, - рассказал Руслан Юсупов на комитете по жизнеобеспечению.

За каждым трактором закреплено два маршрута – сначала он чистит тротуар, а потом уже дороги. Плюс есть дворники — днем снег чистят 45-50 человек, а ночью 4-5. Людей катастрофически не хватает. Когда начинаются снегопады, дворники сразу увольняются. Сейчас на предприятии не хватает 32 дворников, 6 трактористов, 15 водителей, 8 водителей погрузчиков.

- Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся ежедневно, это припаркованные автомобили. Помогают сотрудники ГАИ, однако часто водители не берут трубки или вообще говорят, что машину давно продали, ищите хозяина, где хотите. Приходится автомобили эвакуировать, - рассказал Руслан Юсупов.

Кроме того, денег, которые были заложены на сезон, уже нет. Арендовать самосвалы не на что, а, значит, в ближайшие дни снег просто перестанут вывозить с улиц!

- У нас закончились песко-соляная смесь и топливо. А чтобы продлить найм самосвалов, нам нужно прямо сейчас 12 миллионов рублей (3 тысячи рублей в час). А для чистки города от снега дополнительно необходимо 25 миллионов. Что касается ремонта техники, то просто нужно понимать, что в прошлом году мне на запчасти выделили 32 миллиона рублей, в этом – 16, - добавил Юсупов.

В городском управлении ЖКХ говорят, что в Заксобрании согласны выделить 30 миллионов рублей на приобретении новой техники. Однако непосредственно этой зимой это не поможет, так как даже если деньги выделят, технику удастся купить в лучшем случае к весне, когда снег уже сам растает.

- Решение нужно принимать незамедлительно, а то получается, что мы граждан своих не уважаем и город свой не любим. Сегодня (18 января – Ред.) в Добром автобусы завязли в снегу и даже не могут заехать в горку, приходится спускаться на центральные улицы, а люди в это время стоят на остановках и ждут свой маршрут. Надо объединить усилия. Пусть тогда с техникой помогут управляющие компании, - начали предлагать депутаты.

Однако на управляющие компании уже составлено 850 протоколов, и им тоже надо чистить свои территории. Так что это не совсем вариант.

В итоге на комитете решили в ближайшие день-два создать рабочую группу, которая сможет оперативно решать вопросы по уборке города. А снег все идет…