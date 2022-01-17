Во Владимире треть снегоуборочной техники постоянно находится в ремонте

. Фото: Руслан ГРОМОВ

В минувшие выходные очередное «снежное» сообщение сделала прокуратура Владимирской области, которая раскритиковала работу по уборке улиц и дорог Владимира и Мурома.

Дело о ЦУГД

Если в Муроме основные нарекания вызвали 23 управляющие компании, которые упорно не желают работать, как положено, и в очередной раз нарвались на штраф, то во Владимире в поле зрения прокурорского ока попал муниципальный Центр управления городскими дорогами, который ответственен за расчистку улиц и тротуаров города.

Если говорить простыми словами, то прокуратура заявила, что Владимир убирается плохо. При этом «из 99 единиц техники, эксплуатируемой ответственными службами для уборки города, 26 не могли использоваться по назначению по причине поломок, 6 из 8 погрузчиков находились в неисправном состоянии, часть транспортных средств требует капитального ремонта».

Все это привело к тому, что на директора МКУ «Центр управления городскими дорогами (ЦУГД)» Руслана Юсупова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

Тем временем горожане продолжают подавать в соцсетях отчаянные сигналы о завалах снега на улицах Владимира, и не стесняются в выражениях в адрес городских властей. Сами власти своей вины не отрицают, и объясняют ситуацию дефицитом людей и машин.

- Дело в том, что любой технике, работающей в круглосуточном формате, свойственно выходить из строя, - говорит официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович. - Текущий ремонт осуществляется силами ЦУГД, у них есть ремонтная база, но ремонт зависит от наличия или отсутствия запчастей и сроков их поставки. Да, около 20-30 процентов техники постоянно находится в ремонте, но это вовсе не значит, что нас устраивает такая ситуация.

Дефицит грейдеров и погрузчиков

По сведениям мэрии, всего этой зимой в арсенале ЦУГД имеются 19 исправных тракторов с навесным оборудованием, 24 комбинированные машины (те самые оранжевые «КамАЗы», чистящие дороги), пять фронтальных погрузчиков, восемь экскаваторов и грейдеров, три лаповых погрузчика и пять самосвалов на 25 тонн. Увы, этого явно недостаточно для большого города, и на вопрос, как быть, власти отвечают просто — искать деньги на закупку новой техники.

- У нас жесткий дефицит грейдеров и лаповых погрузчиков, но средняя стоимость грейдера — 10-12 миллионов рублей. А брать подержанную технику себе дороже. Так что нужно искать деньги на обновление парка, - объясняет Александр Карпилович.

В мэрии не говорят, когда именно средства удастся все-таки изыскать, но делают отсылку к новому врио губернатора Александру Авдееву, с которым имеется «полное понимание» на этот счет. Опять же без конкретики.

Более того, нет в планах властей областного центра и брать технику в аренду.

- Мы смогли взять в аренду пару грейдеров, но сейчас техники нигде нет физически. Единственное, что мы арендуем — это самосвалы, что является традиционным, так как нужны они только в осенне-зимний период, - говорят в мэрии.

В остальном градоначальники лишь разводят руками — нынешней зимой придется довольствоваться тем, что есть. Прокуратура полностью права в своих претензиях, но технику брать банально негде.

Кстати, по сведениям горадминистрации Владимира, директора ЦУГД оштрафовали на 20 тысяч рублей, которые он обязан выплатить из своего кармана. Тем не менее, на этом наказание заканчивается.

- Документы поступили нам по результатам проверки, но пока наказание только административное, ведь штраф немаленький, - объяснили в мэрии.

Проще говоря — в дисциплинарном порядке ответственного сотрудника пока не накажут. Более того, вопреки мнению некоторых жителей города, снимать с должности руководителя ЦУГД никто не собирается.

- Человек работает круглые сутки практически без сна, в условиях дефицита рабочих и техники. Поэтому, как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь — можно устроить, условно говоря, «показательное наказание на Соборной площади», но что от этого изменится? - резюмировал Александр Карпилович.