Владимирский экзотариум закрывается на несколько месяцев

Игрунка. Фото: Виктория СУХОВА

Владимирский экзотариум вынужден закрыть свои двери для посетителей. К счастью, временно. У организаторов стационарного зоопарка, трех обычных студентов, возникли сложности с оплатой аренды здания. Напомним, что животных можно было увидеть в бывшем Американском доме.

- Мы не будем работать около двух месяцев, будем переезжать в другое место. К сожалению, оплачивать аренду здания в центре города мы больше не можем, - говорит создатель экзотариума Александр Безруков. - Поскольку мы собираемся переезжать, то не стали получать лицензию по старому адресу, а это значит, что пока мы не сможем принимать посетителей.

Ребята уже присмотрели новое здание, но пока в нем идет ремонт и будет небольшая перепланировка. Конечно, оно не такое просторное — меньше на 70 квадратных метров. Но Александр надеется, что вся экспозиция в нем уместится.

Игуана по кличке Ржавый. Фото: Виктория СУХОВА

На сегодняшний день там представлено больше 60 видов животных: куница, белоухие игрунки, белка, морские свинки, хомяки, шиншиллы, дегу, нильские крыланы, сахарные поссумы, лягушки, жабы, пауки, тараканы, скорпион. Есть зал, где живут змеи — питоны и удавы, черепаха, кайман и игуаны. А недавно приютили хаски Луну, которую нашли на оживленной дороге неподалеку от турбазы «Ладога». Хозяина рядом не было, никаких данных на ошейнике не нашли. Как оказалось, она бегала там с начала месяца, но никаких объявлений о розыске животного нет. Александр решил забрать ее себе, хотя дома у него живут еще две собаки.

Напомним, что экзотариум ребята решили создать не ради забавы, а для сохранения и содержания рептилий, амфибий, беспозвоночных, млекопитающих, рыб. Животные в нем живут сытно и вольготно — в условиях, приближенных к реальным.

За полгода своей работы ребята получили много восторженных отзывов от туристов, гостей и юных посетителей. Организаторы планировали сделать на втором этаже учебные классы, где проходили бы занятия и праздники с детьми. Но все упирается в деньги.

- Большой выручки мы не имеем, все средства уходят на содержание животных и аренду. Мы несколько раз просили помощи у города и области, но ответа так и не получили. Но, несмотря на это, мы не собираем бросать экзотариум, и приложим все силы для того, чтобы во Владимире был хороший зоопарк, куда можно будет прийти всей семьей и с гордостью показать туристам, - подчеркнул Александр Безруков.

Кайман Витек.

К слову, позиция городской администрации проста — это бизнес-проект, а на рынке выживает сильнейший.

- Какие-то интерактивные выставки и музеи с успехом работают, в них большая проходимость. А у ребят дело не пошло, так бывает. Значит, жителям этот зоопарк не так интересен, как другие проекты, - высказал свое мнение официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

КОНКРЕТНО

На время переезда и временного закрытия экзотариума у организаторов не будет никакой прибыли. Если вы хотите помочь в содержании животных, то можно купить сухие корма «Little One» (морские свинки, хомяки, шиншиллы, дегу) или перечислить донат на карту СберБанка: 2202 2017 0671 9339. Получатель Безруков Александр Сергеевич.

За все потраченные средства организаторы отчитаются в своей группе ВКонтакте.

Телефон экзотариума - 8(961)114-95-00.