Экзотариум во Владимире: белка Люся и кайман Витек приглашают!

Игуана по кличке Ржавый Фото: Виктория СУХОВА

- А у вас кормить и трогать животных можно? - спрашивает посетитель экзотариума.

- Нет, у нас можно только смотреть, - отвечает владелец зоопарка Александр Безруков.

- А как же фотография со змеей на шее? - заметно расстраивается мужчина, но все равно покупает билет и идет знакомиться с обитателями животного мира.

Значимое и принципиальное отличие открывшегося во Владимире экзотариума в том, что он создан не забавы ради, а для сохранения и содержания рептилий, амфибий, беспозвоночных, млекопитающих, рыб. Животные здесь живут сытно и вольготно — в условиях, приближенных к реальным.

. Фото: Виктория СУХОВА

- Я против передвижных и контактных зоопарков, поэтому и решил создать место, в которое люди смогут приходить и наблюдать за экзотическими животными. Всех наших питомцев мы очень любим, холим и лелеем, - отмечает Александр.

Трехкомнатная квартира в распоряжении змей и тараканов

Игрунка Фото: Виктория СУХОВА

Любовь к экзотическим животным появилась у Александра еще в детстве. Родители часто водили мальчика на выставки. Но хотелось не просто посмотреть и забыть, а изучить по-настоящему. Тогда Александр начал покупать животных. Родители увлечение сына поддержали, хотя больших змей сначала побаивались. Так в трехкомнатной квартире бок о бок поселились мадагаскарские тараканы, пауки, ящерицы, змеи и другие обитатели животного мира.

- В 18 лет я устроился работать на станцию юннатов, организовал там живой уголок, перевез туда часть животных. Очень надеялся, что мой проект заметят чиновники и окажут поддержку. Но не случилось, - рассказывает Александр.

Недавно нашелся спонсор, который помог Александру и его двум друзьям обосноваться в здании на улице Летне-Перевозинской, там, где раньше находился Американский дом, а после — музей вишни.

45 видов животных

Белка Люся Фото: Виктория СУХОВА

Именно столько сейчас населяют дом. Одни были куплены самим Александром, других отдали волонтеры. Например, каменную куницу Хорса в мае в Мценске сбила машина, и он попал к волонтерам в очень плохом состоянии. После окончания лечения волонтеры стали искать кунице новое место жительство — так Хорс попал к Александру. Пока животное осваивается — на глаза посетителям старается не показываться, прячется в домике или сидит на средней полке своего вольера за ветками сосны. Зато ночью выходит играть и кушать.

Привлекает внимание посетителей неугомонная белка Люся, которая со скоростью света носится по просторному вольеру.

- В Москве моей подруге люди принесли бельчонка, пришлось выкармливать. После этого она отдала ее мне, поскольку белка в дикой природе уже не выживет, - объясняет Александр. - Люся очень любит орехи, шишки, ветки, желуди. Выгуливаем ее два раза в день, ждем, когда привезут колесо, чтобы было ей развлечение.

Рядом с белкой вольеры с парой белоухих игрунок Клепой и Кларой. У них есть домик, в котором они прячутся, игрушки и ультрафиолетовая лампа, под которой они очень любят греть свои брюшки.

- Клепа — владимирский мальчик, очень активный и глуповатый. Может со всего размаху прыгнуть и удариться головой. А Клара приехала из Москвы, она очень воспитанная и утонченная. Не исключено, что в будущем у них появится потомство, все условия для этого у нас созданы, - отмечает Александр Безруков.

Кормят игрунок детской кашей с орехами, разными фруктами и овощами, насекомыми и творогом.

По соседству с белоухими игрунками скоро появятся карликовые, вольер для них уже подготовлен. А рядом живут три разноцветные чилийские белки дегу.

Задира по кличке Ржавый

кайман Витек Фото: Виктория СУХОВА

В специальной комнате со световым режимом живут ночные животные — шиншиллы, нильские крыланы (летучие собаки) и сахарные поссумы. В то время как у нас световой день, у обитателей — ночь. Они активны, не спят и посетители смогут понаблюдать за ними. В другой комнате обитают лягушки, жабы, пауки, тараканы, скорпион.

Есть зал, где живут змеи — питоны и удавы, черепаха, кайман и игуаны.

- Игуан по кличке Ржавый у нас очень агрессивный, умеет различать женщин и мужчин, любит задираться, трясти головой, дерется со своим отражением, - рассказывает Александр. - Его мы забрали с другой выставки, где у него был маленький террариум. Любит бананы, арбузы, одуванчики и греться на солнышке — когда устраиваем санитарный день, выносим его во двор, где он принимает солнечные ванны.

Кайману Витьку три года. Через несколько лет он вырастет и будет достигать в длину около двух метров. Поэтому его, больших змей и игуану будут переселять в более просторные вольеры.

Есть и более привычные глазу животные — морские свинки, крысы, хомяк, на днях купили рыбок.

Организаторы хотят и дальше расширять экспозицию, но это будет зависеть от интереса жителей, а значит и проходимости. А на втором этаже планируют сделать учебные классы, где будут проводить занятия с детьми и даже праздники.

КОНКРЕТНО

Раньше в здании был Американский дом Фото: Виктория СУХОВА

Владимирский экзотариум работает по адресу: ул. Летне-Перевозинская, 3.

Время работы: вторник — воскресенье, с 11 до 20 часов. Но последнего посетителя пускают в 19.30, так что будьте внимательны.

Входной билет (взрослые, дошкольники, школьники, студенты) — 150 рублей. Льготный (пенсионеры, инвалиды 3-й гр., многодетные, ветераны боевых действий) — 100 рублей.

Инвалиды (1-й, 2-й гр.), дети до 3-х лет, сотрудники зоопарков — бесплатно.

Экскурсия — 500 рублей к стоимости билета.

Экскурсии проводятся по предварительной записи (по номеру телефона 8-961-114-95-00 или на кассе).