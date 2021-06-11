Во Владимире в честь всемирного дня донора целую неделю принимают всех желающих

. Фото: Иван МАКЕЕВ

14 июня празднуется всемирный день донора крови. В связи с этим с 9 июня во Владимирской области начались донорские акции, посвященные этому событию. Вплоть до 15 июня с 8.00 до 14.00 на Владимирской областной станции переливания крови (улица Студенческая, 5) любой желающий сможет сдать кровь. Правда 11 июня прием доноров будет производиться до 12.00 (сокращенный рабочий день перед праздником – Днем России, который отмечается 12 июня). А 14 июня будет нерабочий день – перенесенный выходной за 12 число.

Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к сдаче крови. На процедуру сдачи крови необходимо прийти с паспортом. Помимо Владимирской станции переливания крови сдать кровь в регионе можно в филиале в городе Вязники и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3.

- Я решил стать донором в прошлом году как раз в канун Дня донора. Обычно перед праздником проходят различные акции, вот на одну из них я и записался, – рассказал донор Михаил Мойсеянчик. – Мне объяснили, что необходимо соблюдать диету: исключить из пищи жаренное, жирное, молочное. Я сдавал плазму, процедура длится примерно полчаса. Первый раз было немного волнительно, но ничего страшного не было. По моим наблюдениям люди, которые теряют сознание и падают в обморок – это те, кто слишком нервничает до начала сдачи. Так что меньше надо нервничать, а после сдачи крови нужно восстановить силы. Сделать это достаточно просто – следующие два дня после сдачи надо как следует выспаться. Кроме того, я балую себя после сдачи 2 эклерами.

В разное время года востребованы различные группы крови. Для уточнения потребности в крови регулярно обновляется «донорский светофор», с которым можно ознакомиться на сайте станции переливания крови yadonor33.vld.medobl.ru. К примеру, сейчас медикам региона нужна кровь III группы с отрицательным резус-фактором, а также IV группы с положительным резус-фактором.

Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии» службы крови: 8(800)333-33-30.

СПРАВКА «КП»

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня. Эта дата приурочена к дню рождения австрийского врача, иммунолога Карла Ландштейнера, который получил в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.