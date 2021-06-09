Во Владимире могут появиться еще две подстанции скорой помощи

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За здравоохранение во Владимирской области с недавнего времени отвечает новый человек – Ольга Гребнева. И на прошлой неделе она назвала региональную медицину «болотом» (https://www.vladimir.kp.ru/daily/27287.5/4424236/).

На той же пресс-конференции чиновница рассказала и о своем видении системы скорой помощи в регионе. Вообще, по ее мнению, во Владимирской области должна быть единая региональная служба скорой помощи.

- То есть у нее должна быть единая диспетчерская, с большим числом диспетчеров, которые смогут отслеживать в режиме онлайн все машины, - сказала Ольга Гребнева. – Сейчас же все станции скорой обретаются при центральных районных больницах. Понятно, зачем это делалось раньше. Но порой бывает, что формально пациент находится в условном Суздальском районе, но ближе к нему ехать из Владимира. Вот для этого и нужна единая диспетчерская.

Однако при этом во Владимире пока идут по пути увеличения числа подстанций. Напомним, пока в областном центре действует одна станция – на улице Матросова. Но так как владимирцы постоянно жалуются на то, что скорую не вызвать, решено открыть еще подстанцию, а то может и две.

- Мы уже ведем разработку проектно-сметной документации для строительства подстанции на улице Верхняя Дуброва, - заявила и.о. вице-губернатора. – Участок под строительство выделили в мэрии. И еще один участок сейчас находится в процессе – в районе гипермаркета «Глобус». Такие подстанции необходимо ввиду того, что Владимир у вас вытянутый с четко выраженными спальными районами.

Впрочем, даже если дополнительные подстанции появятся, возникает другая проблема – кто там будет работать. Ведь на данный момент скорая помощь во Владимирской области испытывает достаточно сильный кадровый голод. И эту проблему пока не удается решить.