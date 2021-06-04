Главврачей Владимирской области ждут масштабные проверки

. Фото: Александр УТКИН

Первая пресс-конференция нового вице-губернатора, отвечающего за здравоохранение Владимирской области, стала настоящим срывом покровов. «Варяг» Ольга Гребнева свежим взглядом посмотревшая на местную медицину не стала лезть за словом в карман и разнесла ее просто в пух и прах.

«Люди в собственной больнице путают отделения»

- Я сама была практикующим медиком, всякого понасмотрелась за свою жизнь, но такого, как во Владимирской области не видела, - такими словами начала она свою пресс-конференцию. – Во-первых, меня удивляет, что мне на посту заместителя губернатора уже несколько раз приходилось лично принимать участие в судьбе конкретных пациентов. Вчера (3 июня – Ред.), к примеру, мы с Александром Сергеевичем (Жестковым, и.о. директора департамента здравоохранения) занимались беременными. У него пытались проконсультироваться по вопросам акушерства, мотивируя это тем, что в больнице нет акушера-гинеколога. А Александр Сергеевич, значит, акушер у нас?!

Больше всего Гребневу, по ее словам, после изучения ситуации в региональной медицине возмутила правовая безграмотность главных врачей в некоторых больницах.

- Те не знают ни нормативных актов, по которым они должны работать, ни поручений Правительства, - говорит она. – Да что говорить, некоторые главврачи даже свою больницу плохо знают. Водили нас и путали отделения. Это вообще что такое?!

Конкретных главврачей, которые плохо понимают, чем занимаются, Ольга Гребнева не захотела пока называть. Но все же один раз «проговорилась» (возможно, сознательно). Речь о главвраче больницы города Радужного.

- Во вторник (1 июня – Ред.) посетила город Радужный, - рассказала и.о. вице-губернатора. – Приятная внешне больница, поверьте, я видела и похуже. И в итоге, решила зайти на местную станцию скорой помощи. Первое, что меня удивило, что на станции в этот момент не было ни одной машины. Как мне объяснили, главврач составил такое расписание. Начала спрашивать врачей, где они отдыхают. И в итоге была просто шокирована. Комната для сна там такая, словно камера в тюрьме. Стоят в центре натуральные нары! А замок в двери выломан, чтобы комната, видимо, не запиралась. Свинское отношение просто к людям! Тут я не выдержала, спрашиваю, а где главврач вообще. Выходит. Оказалось, тот все это время со мной ходил. Просто здороваться нас, видимо, не учили. И в итоге, оказалось, что главврач вообще ничего не знает о работе больницы. В общем, Радужный точно ждет масштабная проверка, причем не только от здравнадзора, но и прокурорская.

Вообще, проверки, по словам чиновницы ждут так или иначе всех главврачей. Потому что ситуация в Радужном типична для региона. И именно она спровоцировала все проблемы. В первую очередь, проблему со льготными лекарствами в начале этого года.

«За это точно кто-нибудь ответит»

О том, что льготники не могут получить свои лекарства, мы писали неоднократно. Вкратце, в феврале стал известно, что сотни людей не получают с начала года положенные им медикаменты. Только после скандала, который вышел на российский уровень, проблема началась решаться. Сейчас отсроченных рецептов по федеральной льготе осталось лишь 215. Но по региональной льготе проблема сохраняется – там 3200 отсроченных рецептов ждут своего часа.

Ольга Гребнева. Фото: Алексей СУХОВ

- Начнем с того, откуда проблема вообще взялась, - рассказала Ольга Гребнева. – Здесь виной всему человеческий фактор. Кто-то, мы пока выясняем кто, в январе не вывесил аукционы. С этого все и пошло. Чтобы в следующем году подобного не было, мы уже сейчас собираем заявки по лекарствам на будущий год. Но за это конкретное нарушение точно кто-нибудь ответит!

Впрочем, это не решает проблему региональных льготников.

- Я бы хотела отметить один очень важный момент, который меня крайне смутил, когда я стала разбираться с проблемой лекарств. Почему-то во Владимирской области просто запредельное число людей с индивидуальной непереносимостью к определенным видам препаратов. Речь идет о тысячи рецептов. Но такого просто не может быть! В других регионах счет таких людей идет на десятки. Потому что если появляется человек с подобной непереносимостью, об этом необходимо сообщать в Минздрав, ведь нужно изучать этот случай – вдруг это новая реакция на препарат. А у нас за два года ни одного обращения с подобным не было. В итоге, мы собрали сейчас специальную комиссию, которая внимательно изучает в данный момент все эти подозрительные рецепты. По каждому будет принимать решение, - заявила чиновница.

И тут Ольга Гребнева вернулась к проблеме неграмотности главных врачей. По ее словам, если бы те донесли до своих кадров, как правильно оформлять рецепты, как правильно проводить заявочную кампанию, то многих проблем удалось бы избежать.

- Будем их учить всем этим нормативным моментам, - пообещала и.о. вице-губернатора. – Если окажутся необучаемыми, будем думать, где им найти применение. Все-таки с кадрами во Владимирской области итак нехватка, разбрасываться людьми тоже не стоит. Но в целом, я вам так скажу, местное здравоохранение мне напоминает болото. А некоторые цифры статистики – это просто бутафория. Как с тем же перинатальным центром, который таковым является лишь на бумаге, а по факту многим критериям не соответствует. Будем разбираться со всем этим, если надо, я лично в прокуратуру буду документы относить.

Последний раз похожую риторику в отношении медицины в регионе слышали при Светлане Орловой. Посмотрим, получится ли у Ольги Гребневой вытащить нашу медицину из «болота». Как минимум, для этого нужно назначить директора в департамент здравоохранения. Сейчас кандидатура такого человека согласовывается аж на уровне Минздрава. Кстати, по словам Гребневой, никто из местных на эту должность идти не захотел. Все отвечали: «Спасибо за высокую оценку, но что-то не хочется».