Рисуем с "Комсомолкой": нарисуй любимого героя мультфильма и выиграй приз

Кадр из мультфильма "Чебурашка и Крокодил Гена"

Советская мультипликация подарила нам немало героев, которые стали любимы миллионами жителей нашей страны. Кто-то навсегда запомнил котенка по имени Гав, кто-то обожает дядю Федора, а кто-то вместе с ежиком в тумане думал о том, как там медвежонок. Известная киностудия "Союзмульфильм" отметила 85-летие. Мы подумали, что это замечательный повод вспомнить любимых героев нашего детства.

Для участия в конкурсе надо:

1, Нарисовать любимого героя.

2. До 15 июня (включительно) прислать фотографию рисунка или отсканированное изображение в редакцию "КП-Владимир". Материалы присылайте в формате jpg.

3. С 16 по 24 июня (включительно) рисунки будут выставлены на нашем сайте kp.ru и откроется голосование.

4. 25 июня состоится награждение победителей в городском парке (им. 850-летия города Владимира).

Рисунки присылайте либо на электронную почту Svetlana.Karandeeva@phkp.ru,либо на Viber и WhatsApp по телефону 89028898155 с пометкой "Конкурс рисунков "Союзмультфильм 85".