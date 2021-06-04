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Общество4 июня 2021 1:00

Владимирцы снова могут взглянуть на северные орхидеи Дюкинских карьеров

Но это не единственные краснокнижные цветы во Владимирской области
Алексей КОТМЫШЕВ
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Венерин Башмачок.

Венерин Башмачок.

Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области сообщила приятную новость: наконец-то, после сложного пандемийного года, возобновились экскурсии на известные Дюкинские карьеры в Судогодском районе, в рамках которой можно посмотреть на уникальные для нашего региона цветы.

Венерин башмачок

- На Дюкинских карьерах произрастает самое большое в нашем регионе скопление растений, занесенных в Красную книгу, причем не только региональную, но и федеральную, - рассказывает руководитель дирекции ООПТ Владимирской области Лев Турышкин. - Особенно они славятся семейством орхидных, то есть — орхидеями.

Как рассказали специалисты, в общей сложности на Дюкинских карьерах можно встретить девять видов северных орхидей, причем три из них занесены в федеральную Красную книгу, это неоттианта клобучковая, ятрышник шлемоносный и венерин башмачок настоящий.

Ятрышник шлемоносный.

Ятрышник шлемоносный.

Пожалуй, именно венериным башмачком и славятся Дюкинские карьеры. Этот цветок по-своему красив и по-своему уникален.

- Орхидеи бывают разные – к примеру, ночная фиалка, которая очень приятно пахнет. Но можно сказать, что именно венерин башмачок - это тот цветок, который человек себе представляет, говоря об орхидеях. Большое разнообразие орхидей произрастает в Южной Америке, и венерин башмачок похож именно на них,- говорит Лев Турышкин.

Другая уникальность этого цветка заключается в его очень сложном жизненном цикле. Настолько сложном, что семенам венерина башмачка требуется почти десяток лет, чтобы превратиться в полноценный цветок.

- Само по себе это растение довольно «капризное» - прежде чем вырасти, упавшее в землю семя несколько лет ждет грибницу, как бы «договаривается» с ней. Потом еще несколько лет набирает силу, и только спустя 8-10 лет нахождения в земле при благоприятных условиях венерин башмачок прорастает и начинается его цветение, - объясняет Лев Турышкин.

Таким образом, нередко венерины башмачки начинают цвести в довольно «взрослом» возрасте — в 10-15 лет и больше, а сами цветы достигают возраста в 30-40 лет.

Сейчас период цветения орхидеи подходит к концу. Если повезет, потом венерин башмачок можно будет найти в более тенистых местах, где тот может слегка «припоздниться». Тем не менее, уже с 7 июня специалисты областной дирекции ООПТ решили завершить экскурсию «Край северных орхидей».

Кроме венерина башмачка и других редких орхидей, гости заказника могут увидеть лекарственные растения, скандинавские цветы и просто подышать целебным воздухом заповедных лесов.

Чина весенняя.

Чина весенняя.

Впрочем, опоздавшим натуралистам расстраиваться не стоит: на Дюкинских карьерах вплоть до сентября будут работать экскурсии, в ходе которых сотрудники дирекции ООПТ рассказывают о самих Дюкинских карьерах. Также здесь можно будет увидеть и другие цветы и растения Дюкинских карьеров.

В Красной книге и не только

Кстати, в заповедниках Владимирской области можно встретить и другие замечательные растения. Говоря об орхидеях, не менее известен ятрышник шлемоносный (иногда его еще называют шлемовидным) — встречается этот вид орхидных не только в Судогодском, но и в Ковровском районе, а растет в смешанных лесах, на полянах, а также на поросших лесом склонах с близким залеганием известняков.

Еще одно интересное растение — борец Флерова из семейства лютиковых. Как и ятрышник шлемовидный, он занесен в Красную книгу России. Уникальность борца Флерова заключается в том, что растет он исключительно в долине реки Шерна, являющейся левым притоком Клязьмы, и нигде больше. По сути, кроме Владимирской области это растение почти нигде не встретить. Однако цветет он только в августе-сентябре.

Прострел раскрытый.

Прострел раскрытый.

А вот прострел раскрытый, известный в народе, как сон-трава и занесенный в Красную книгу региона, уже зацвел в лесах Владимирской области. Этот цветок любит сухие сосновые и смешанные леса, их опушки и склоны лугов. Встретить сон-траву можно в Меленковском, Юрьев-Польском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.

Первоцвет весенний.

Первоцвет весенний.

Также недавно зацвел и первоцвет весенний — обитатель лиственных и смешанных лесов Владимирской области, который можно встретить иногда и на обочинах дорог. Встречается он почти на всей территории региона, за исключением Владимира, Радужного, Собинского, Гусь-Хрустального и Киржачского районов.

Ландыш майский.

Ландыш майский.

Также во Владимирских лесах на сегодняшний день зацвели такие красивые растения и цветы. Как чина весенняя, кислица обыкновенная, черемуха обыкновенная, герань лесная, кошачья лапка двудомная, ветреница лесная, ландыш майский и другие.

Кошачья лапка двудомная.

Кошачья лапка двудомная.

КОНКРЕТНО

«Дирекция ООПТ» Владимирской области проводит две экологические экскурсии в заказнике "Дюкинский":

- «Край северных орхидей» со второй половины мая - по первую неделю июня;

- «Путешествие по дну древнего моря» с середины мая - по сентябрь.

Экскурсии проводятся по предварительной заявке. Телефон для бронирования - 8(4922)54-06-99.

Кислица обыкновенная.

Кислица обыкновенная.

Герань лесная.

Герань лесная.

Ветреница лесная.

Ветреница лесная.

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