Под Владимиром волонтеры строят приют для бродячих животных

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимире, как и во всей области, проблема с бродячими животными всегда стояла остро. Частные приюты, которые пытались открывать при ветеринарных клиниках, просто не справлялись, не успевая принять всех питомцев. В этом году власти региона обсудили идею с постройкой в пяти муниципалитетах приютов для содержания и чипирования безнадзорных животных, которые будут обслуживать сразу несколько районов. Примерная цена проекта – 350 миллионов рублей, а первый приют собирались построить в 2022 году. Для этого рассматривали два района – Собинский и Ковровский. Предполагалось, что в новом приюте смогут проживать от 150 до 200 бездомных животных. Кстати, власти Собинки попытались обсудить с жителями строительство такого приюта. Приюты поменьше, на 50 питомцев, планировали построить в Вязниковском или Муромском районах. Но пока дальше разговоров дело у чиновников не пошло.

А вот волонтеры решили перейти от слов к делу. Зоозащитники из фонда «Дорога добра», занимающихся помощью брошенным животным, приступили к строительству приюта для бездомных хвостатых друзей. Он появится в восьми километрах от Владимира, в селе Нежитино. Идею со строительством приюта волонтеры вынашивали несколько лет, документы на участок оформили в конце марта, и сейчас стройка началась. Место выбирали подальше от городской суеты и домов, чтобы никому приют не мешал. Но при этом добраться до него просто – десять минут на машине в сторону Юрьев-Польского.

- Территория в два гектара станет не только временным домом для собак, кошек, оставшихся без хозяев, но и местом, куда каждый сможет приехать, чтобы просто отдохнуть от городской суеты, нескончаемых домашних дел, пообщаться с хвостиками и получить от этого огромное удовольствие. Мы планируем оборудовать специальную зону, где любители животных смогут провести время наедине с понравившимся хвостиком. Можно будет приезжать семьями, - говорят волонтеры.

Зоозащитники признаются: планов у них много, строительство подразумевает несколько этапов, на территории будет несколько зон, у каждой из которых свое предназначение. Они верят, что их приют станет самым большим и комфортным в области. Все постройки и вольеры планируют выполнить так, чтобы опекаемым животным было комфортно. Там появятся теплые вольеры, площадка для выгула, кошачья зона, отдельное место для щенков, карантинная зона для вновь поступивших и больных животных, веткабинет, склад, кухня, гостевая зона, домик для волонтеров и даже пруд, Но волонтеры надеются не просто держать питомцев в приюте, но и находить им новые любящие семьи. Ориентировочно в приюте «Дорога добра» сможет обитать около ста животных – волонтеров пока немного, но с таким количеством питомцев они справятся.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

300 животным помог благотворительный фонд «Дорога Добра»

7 волонтеров работают в его структуре.

КОНКРЕТНО

Частному приюту очень нужна помощь – необходимы стройматериалы, корма, ошейники и поводки. Вы можете перевести благотворительному фонду посильную сумму или приехать и помочь, ведь в приюте всегда много работы. Подробнее о нуждах приюта можно узнать на их сайте: doroga-dobra.org.