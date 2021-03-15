В Собинке планируют построить приют для бездомных животных

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Проблема с бездомными животными во Владимирской области ощущается давно, а муниципальных приютов остро не хватает. В Собинке планируют построить приют, способный вместить около сотни брошенных питомцев. Предполагается, что отдельно стоящие здания с общей территорией для выгула животных будет окружать двухметровый забор – сплошной или сетчатый. В будущем приюте будут все удобства: вода, электричество, отопление, вентиляция. Кроме вольеров и помещений для содержания животных в приюте появятся манеж для приема бездомных питомцев, карантинное помещение, изолятор, склады, кормокухня, помещения для персонала и многое другое. Особые требования предъявляют к вольерам для собак: там должны быть утепленная будка, навес, пространство, где животные смогут размяться. Поставить здания планируют на расстоянии 150 метров от жилых домов, чтобы не мешать местным жителям.

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Панируется, что в штате приюта будут не только административные сотрудники и обслуживающий персонал, но и специалисты в области ветеринарии и специалисты по социальной адаптации животных – кинологи и фелинологи, разбирающиеся в домашних кошках. На каждый восемьдесят животных положены два обслуживающих работника и один специалист по социальной адаптации. Если животных в приюте будет больше 150, то там организуют собственную ветеринарную службу. Если меньше – то ветеринар будет работать по договору.

Строительство приюта обойдется почти в двадцать миллионов рублей. На вольеры, которые займут 400 «квадратов» на площадке в 1000 квадратных метров, потратят чуть больше, чем 3 700 тысяч рублей. В 1 800 тысяч обойдется площадка для выгула ,еще 1 200 тысяч пойдет на ограждение с цоколем. Основная сумма пойдет на административное здание – 13 200 тысяч рублей. Один квадратный метр его обойдется в 44 тысячи рублей. Для сравнения: официально утвержденная мэрией средняя стоимость 1 квадратного метра жилья во Владимире на I квартал 2021 года в размере 36 928 рублей.

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Жителям Собинки предложили проголосовать: за они или против строительства приюта. Высказать свое мнение можно до 20 марта. Пока из проголосовавших трехсот человек примерно 70% приветствуют эту идею, считая, что строительство приюта поможет горожанам защититься от бездомных животных.

- Очень агрессивные в этом году собаки, уже сейчас ходить страшно, мусорки пустые, снега много, администрация теперь не отвечает за собак бездомных, 4 дня звонили по всем другим инстанциям, все посылают. Страшно за детей еще больше, они ведь прям агрессивно набрасываются, - говорит местная жительница Наталия Ниточкина.

У противников свои возражения: они боятся, что содержать приют не хватит денег, а лай и шум от животных будут мешать жителям.

- Приют планируют на улице Молодежной, в 300 метрах от последнего жилого дома, мы против, потому что это очень близко к жилым домам, а вой и лай 150 собак это треш еще тот, - считает Анна Семенова.

Напомним, руководство Владимирской области рассматривало идею строительства приютов для безнадзорных животных еще два года назад – в марте 2019 года. Тогда на экстренном совещании у губернатора Владимира Сипягина озвучили: на строительство приютов для всех бездомных животных региона потребуется минимум 250 миллионов рублей. Возможно теперь, когда за безнадзорных животных во Владимирской области отвечает «Белый дом», к этому вопросу снова вернутся.